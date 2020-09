Zuletzt hatten sich mehrere Politiker dafür ausgesprochen, Weihnachtsmärkte mit Hygienevorgaben zu erlauben, jedoch starke Beschränkungen beim Alkoholausschank verlangt. So sagte der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) vor einer Woche der „Welt am Sonntag„, für die Weihnachtsmärkte seien „kluge Konzepte“ nötig „und man wird den Alkoholkonsum stark reduzieren müssen“. NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) regte einen kompletten Alkoholverzicht an.

Bewährungsprobe für Volksfeste

Hakelberg sagte der „Rheinischen Post„, die Schausteller wüssten genau, dass die diesjährigen Weihnachtsmärkte eine Bewährungsprobe für die Volksfeste im kommenden Jahr seien, und wollten entsprechend restriktiv beim Ausschank vorgehen. „Allen ist klar, dass die Ordnungsbehörden Dauergast auf den Weihnachtsmärkten sein werden und streng kontrollieren.“

Die Situation der Schausteller sei dramatisch, sagte Hakelberg weiter. „90 Prozent der Unternehmer, die sonst im Sommer auf Volksfesten im Einsatz sind, beschicken auch die Weihnachtsmärkte. Was früher einmal ein Zubrot war, ist inzwischen wirtschaftlich extrem wichtig.“ Einige Schausteller hätten seit Herbst 2019 gar keine Einnahmen mehr und hielten sich nur mit Überbrückungshilfen über Wasser.

(dpa)