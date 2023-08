Gewitter auf dem Zeltplatz: Abgesehen davon, dass Unwetter in der Freizeit im Freien nicht gerade beliebt sind, bergen sie auch echte Gefahren für Leib und Leben. Das hat auch das Unwetter am Donnerstag gezeigt, durch das auf einem Campingplatz am Bodensee mehrere Menschen verletzt wurden.

Was also tun bei Gewitter? Das sind wichtige Verhaltensregeln für Besucherinnen und Besucher von Campingplätzen bei Unwetter.

Zelt ist kein Blitzschutz

Wer ein normales Zelt aufgeschlagen hat, sollte wissen: Schutz vor Blitzeinschlägen bietet es nicht. Der Bundesverband der Deutschen Campingwirtschaft (BVCD) nennt die Gefahren. So könnten Menschen im Zeltinneren durch Stromfluss durch die Zeltstangen zu Schaden kommen. Auch die sogenannte Schrittspannung auf der Erdoberfläche kann zu Verletzungen führen.

Die Empfehlung: Möglichst Schutz suchen, zum Beispiel in einem Gebäude auf dem Campingplatz. Bahnt sich das Unwetter an, sollten Strom- oder andere Kabel, die ins Zelt führen, frühzeitig entfernt werden. Erscheint das Verlassen des Zeltes zu gefährlich, weil das Gewitter in vollem Gange ist, gilt nach Angaben von Pincamp.de, dem Campingportal des ADAC:

Zeltwände und -stangen nicht berühren

In der Zeltmitte in Kauerstellung gehen

Dabei nicht den blanken Boden berühren, indem man zum Beispiel eine trockene Luftmatratze als Unterlage nutzt

Achtung auch im Wohnmobil bei Blitzen

Vergleichsweise sicher ist der Aufenthalt in einem Wohnmobil. Nach dem Prinzip des Faradayschen Käfigs fließt der Strom eines Blitzes durch die Außenhülle des Fahrzeugs ab und schadet somit nicht den Insassen, so der BVCD.

Wichtig: Bei Wohnmobilen und Wohnwagen mit Hub- oder Klappdach aus Kunststoff entsteht im Faradayschen Käfig des Fahrzeuges jedoch eine Lücke. Der ADAC rät:

Entsprechende Dachkonstruktionen zu schließen

Den Kopf vom Dach fernzuhalten

Während eines Gewitters nicht zu duschen oder Geschirr zu spülen

Sicherster Platz ist das Führerhaus des Wohnmobils.

Wohnwagen bietet oft keinen Schutz bei Blitzeinschlag

Wohnwagen ohne Fahrerkabine sind dagegen gefährdet: Der Aufenthalt in einem Caravan ohne jede Metallkonstruktion sei genauso gefährlich wie der im Freien, so der BVCD.

Bodensee Sturm stürzt viele Pappeln: Darum wird der Baum am Bodensee zur Gefahr Das könnte Sie auch interessieren

Generell sollten zum Schutz vor Blitzschlag weder Zelte noch jegliche Campingmobile an exponierten Stellen aufgestellt werden, warnt der ADAC – und nennt als Beispiele Anhöhen, Masten, alleinstehende Bäume und Waldränder. Sein Zelt in der tiefsten Mulde auf dem Campingplatz aufzustellen, ist aber auch keine gute Idee. Bei Starkregen kann sich dort Wasser sammeln.

Windschatten gegen Wegfliegen

Zum Schutz vor Sturm bietet sich ein Stellplatz im Windschatten von Kuppen oder Gebäuden an. Sturmleinen sollten sicher verankert, die Heringe gegebenenfalls mit Steinen beschwert werden.

Das Magazin „Outdoor“ rät: Weil sich Zelte aus Polyamid bei Nässe ausdehnen, spannt man die Leinen etwa bei aufziehendem Nebel oder mit Anbruch der Nacht am besten nach. Lässt man das Zelt bei Sturm allein, kann etwa schweres Gepäck in den Zeltecken ein Wegfliegen verhindern.