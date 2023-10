Kleidung, Nahrung und Unterkunft – diese Bestandteile kennzeichnen gewöhnlich die Lebenshaltungskosten, welche die Lebensqualität der Menschen maßgeblich angibt. In diesem Artikel werfen wir einen Blick auf die 10 günstigsten Länder der Welt, in denen die Lebenshaltungskosten niedrig sind. Dieser Beitrag beleuchtet allerdings auch die komplexen wirtschaftlichen und sozialen Herausforderungen, mit denen die Menschen in den jeweiligen Staaten konfrontiert sind. Nun ist Geduld gefragt – die Spitze der günstigsten Länder befindet sich am Ende des Artikels.

Wie wurden die günstigsten Länder ermittelt?

Zur Ermittlung der günstigsten Länder werden die Daten des World Cost of Living Index (WCOL) aus dem Jahr 2022 verwendet. Er funktioniert, indem er die Preise für eine Reihe von Waren und Dienstleistungen in verschiedenen Ländern erfasst und miteinander in Beziehung setzt. Ein höherer WCOL-Indexwert deutet auf höhere Lebenshaltungskosten hin, während ein niedrigerer Wert auf erschwinglichere Lebensbedingungen hinweist.

Platz 10: Sri Lanka zählt zu den günstigsten Ländern der Welt

Kulturelle Vielfalt, atemberaubende Landschaften und verhältnismäßig niedrige Lebenshaltungskosten – Sri Lanka belegt mit einem Indexwert von 38 den 10. Platz der günstigsten Länder der Welt.

Einwohnerzahl: 22,16 Millionen

Schon gewusst? In diesem Land wird erstklassiger Tee verzehrt und exportiert. Laut den Angaben von Statista ist Sri Lanka auf Platz 2 der weltweit größten Teeexporteure.

Algerien ist auf dem 9. Platz der weltweit günstigsten Länder

Das flächenmäßig größte Land Afrikas weist im Jahr 2022 einen Indexwert von 38 auf. Die Lebenshaltungskosten sind daher vergleichsweise gering. Als Lieferant für Erdöl und Gas ist Algerien auf den Export der Rohstoffe angewiesen.

Einwohnerzahl: 44,9 Millionen

Schon gewusst? Gemäß den Angaben des Africa Business Guide zählen die hohe Jugendarbeitslosigkeit sowie die schwerfällige Verwaltung zu den Schwächen des Landes.

Platz 8: Auch Indien zählt zu den günstigsten Ländern der Welt

Der Indexwert von 37 platziert das bevölkerungsreichste Land der Welt in Südasien auf dem 8. Platz des internationalen Lebenshaltungskostenvergleichs.

Einwohnerzahl: 1,44 Milliarden

Schon gewusst? Im letzten Jahrzehnt haben sich die Lebensbedingungen zahlreicher Bewohner Indiens verbessert. Das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit gibt an, dass sich der Anteil von Armut betroffener Personen im Zeitraum 2005 bis 2021, von 55 Prozent auf 16 Prozent reduziert hat.

Kasachstan ist auf Platz 7 der 10 günstigsten Ländern der Welt

Der Export von Öl und Metallen bestimmen den Großteil der Einnahmen Kasachstans. Die günstigen Lebenshaltungskosten dieses Landes wurden mit einem Indexwert von 34 zusammengefasst.

Einwohnerzahl: 19 Millionen

Schon gewusst? Kasachstan fasziniert durch seine außergewöhnliche Größe: laut der Delegation der deutschen Wirtschaft in Zentralasien ist Kasachstan fast achtmal so groß wie Deutschland.

Pakistan belegt den 6. Platz der weltweit günstigsten Ländern

Mit einem Indexwert von 32 ist auch Pakistan von der Inflation und der Änderung der Lebenshaltungskosten betroffen.

Einwohnerzahl: 247,7 Millionen

Schon gewusst? Der sogenannte "Big Mac Index" gibt die Kaufkraft eines Landes an. Pakistan befindet sich gemäß den Angaben von Statista mit einem Preis von 3,44 US-Dollar im unteren Drittel des internationalen Vergleichs.

Platz 5: Usbekistan zählt zu den günstigsten Ländern der Welt

Bekannt für prachtvolle Bauten, Wüsten und Berge belegt dieses Land in Zentralasien aufgrund von vergleichsweise niedriger Lebenshaltungskosten den 5. Platz der günstigsten Staaten. Diese Position wird durch einen Indexwert von 31 erreicht.

Einwohnerzahl: rund 36 Millionen

Schon gewusst? Im Jahr 2021 befand sich Usbekistan gemäß den Angaben des Statistischen Bundesamts auf Platz 101 des Human Development Index. Dieser gilt als Wohlstandsindikator und vergleicht 191 Staaten.

Tunesien ist auf dem 4. Platz der 10 günstigsten Ländern der Welt

Das kleinste Land Nordafrikas weist einen Indexwert von 30 auf uns belegt somit den vierten Platz der günstigsten Staaten.

Einwohnerzahl: 12,3 Millionen

Schon gewusst? Gemäß den Angaben des Africa Business Guide bauen deutsche Unternehmen ihren Einsatz in Tunesien seit Jahren aus. Im Jahr 2022 stammte knapp die Hälfte aller großen Investitionen von deutschen Unternehmen.

Iran belegt den dritten Platz der 10 günstigsten Ländern der Welt

Dieser geschichtsträchtige Staat am Persischen Golf ist seit September des Jahres 2022 von Aufruhr geprägt. Da die iranische Währung Rial aufgrund von internationalen Sanktionen zunehmend an Wert verliert, ist der Iran mit einem Indexwert von 23 auf Platz 3 der günstigsten Länder.

Einwohnerzahl: 88 Millionen

Schon gewusst? Die iranische Landwirtschaft hat im Jahr 2022 laut der Angaben von Statista nur circa 12 Prozent des Bruttoinlandsprodukts ausgemacht.

Platz 2: Libyen zählt zu den günstigsten Ländern der Welt

Mit einem Indexwert von 22 nimmt dieses nordafrikanische Land den zweiten Platz des internationalen Vergleichs an. Die soziale Situation Libyens war bereits vor der verheerenden Flutkatastrophe herausfordernd, da der Ukraine-Konflikt und die Inflation wirtschaftliche Folgen mit sich brachten.

Einwohnerzahl: 6,7 Millionen

Schon gewusst? Im Jahr 2021 betrug die Arbeitslosenquote Libyens laut der Angaben des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen etwa 50 Prozent.

Syrien ist das günstigste Land der Welt

Der seit 2011 andauernde Bürgerkrieg hat sich deutlich auf die wirtschaftliche Lage Syriens ausgewirkt. Mit einem Indexwert von 11 ist Syrien auf Platz 1 der günstigsten Länder der Welt. Dieser Wert gibt an, dass die Lebenshaltungskosten mit Abstand am niedrigsten sind.

Einwohnerzahl: 18,27 Millionen

Schon gewusst? Laut der Angaben des Mediendienstes Integration haben seit Beginn des Bürgerkriegs rund 5,6 Millionen Menschen das Land verlassen. Der Großteil der Menschen ist in den Nachbarländern (Türkei, Libanon und Jordanien) untergekommen.

