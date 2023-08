„Sänger sucht Band für Platte und Tour“ – damit suchte Rea Garvey 1998 in einer Lokalzeitung nach Bandmitgliedern, die er auch tatsächlich fand und mit denen er über zehn Jahre gemeinsam Musik veröffentlichte. Später startete er als Solo-Künstler durch und war unter anderem in The Voice of Germany und The Masked Singer zu sehen. Lesen Sie hier, was Rea Garvey mit der Bodensee-Region verbindet und wie er seine Frau kennenlernte.

Rea Garvey im Steckbrief: Alter, Kinder und Sternzeichen

Name: Raymond Michael „Rea“ Garvey

Raymond Michael „Rea“ Garvey Geboren am: 03.05.1973 in Tralee (Irland)

03.05.1973 in Tralee (Irland) Alter: 50

50 Sternzeichen: Stier

Stier Größe: 1,83 m

1,83 m Familienstand: verheiratet

verheiratet Kinder: zwei

zwei Die bekanntesten Lieder: „Supergirl“ (2000, damals noch als Frontsänger der Band „Reamonn“), „Colour Me In“ (2012), „Free Like The Ocean“ (2023)

Rea Garveys Karriere startete in der Bodensee-Region

Da er in Deutschland bessere Möglichkeiten sah, als Musiker erfolgreich durchzustarten, verließ Rea Garvey 1998 kurzerhand seine Heimat Irland und zog nach Illmensee im Landkreis Ravensburg. Im Interview mit dem SÜDKURIER erzählt er, dass die Bodenseeregion eine große Rolle für ihn spiele, denn dort arbeitete er anfangs im Konstanzer Shamrock, wo er auch spielen durfte. Weil er nur wenige Lieder spielen konnte, aber das Publikum dennoch von ihm begeistert war, improvisierte er, woraus dann seine eigenen Songs entstanden. „Ich habe die Zeit in Konstanz geliebt“, erzählt er gegenüber dem SÜDKURIER. Noch im selben Jahr, in dem er nach Deutschland kam, gründete er die Band Reamonn mit vier weiteren Bandmitgliedern, die alle aus dem Großraum Stockach kamen. Die Single „Supergirl“ der Band stieg bis auf Platz vier in den deutschen Charts auf. Als sich die Band 2010 auflöste, konzentrierte sich Rea Garvey auf seine Solo-Karriere. Seitdem veröffentlichte er fünf Studioalben und saß außerdem in der Jury von The Voice of Germany und The Masked Singer.

Rea Garvey sitzt unter anderem im Rateteam der „The Masked Singer“ – Show. | Bild: Rolf Vennenbernd, dpa

Rea Garvey lernte seine Frau am Telefon kennen

Die Auswanderung nach Deutschland sollte nicht nur in der Karriere des gebürtigen Iren ein Wendepunkt sein, sondern auch in seinem Liebesleben: Seine Ehefrau Josephine lernte er bei einem Telefonat kennen. 1999 übernahm die Deutsch-Rumänin dann auch das Management seiner Band Reamonn. Sogar ein Lied widmete er ihr, das genau wie sie „Josephine“ heißt. Die beiden haben zwei gemeinsame Kinder und leben in Berlin und einer Kleinstadt in Hessen. Sein Privatleben hält Rea Garvey weitestgehend geheim. So ist beispielsweise auch Alter und Name seines zweiten Kindes nicht bekannt. Ab und an lässt Rea Garvey seine Fans aber trotzdem an privaten Momenten teilhaben und postet diese auf Instagram.

Berlin Schweizer Schülerin Paula Dalla Corte gewinnt zehnte „Voice“-Staffel Das könnte Sie auch interessieren

Rea Garvey geht ab November 2023 auf Deutschlandtour

Ab November 2023 geht Rea Garvey übrigens deutschlandweit auf Tour, bei der jedoch die meisten Ticktes bereits ausverkauft sind. Wer keine Tickets mehr ergattern konnte, kann Rea Garvey aber womöglich hier in der Region treffen. „Mein Ziel ist es, ein Mal im Jahr an den Bodensee zu kommen“, erklärt Rea Garvey im Interview mit dem SÜDKURIER. Das sei ihm wichtig, um alte Freunde wieder zu treffen.