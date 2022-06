Der britische Prinz Harry (37) und Herzogin Meghan (40) haben ein neues Foto ihrer Tochter Lilibet veröffentlichen lassen. Im hellblauen Kleid mit einer weißen Schleife im rötlichen Haar sitzt das Mädchen lächelnd auf grünem Rasen. Fotograf Misan Harriman, ein langjähriger Freund des Paares, veröffentlichte das Bild am Montag auf seiner Instagram-Seite. „Es war so eine Ehre, den ersten Geburtstag von Lilibet mit meiner und ihrer Familie zu feiern“, schrieb der britische Fotograf.

Das Foto sei am vorigen Samstag (4. Juni) an Lilibets erstem Geburtstag bei einem Garten-Picknick im engen Familien- und Freundeskreis entstanden, teilte das Sprecherteam der Royals am Montag laut der US-Zeitschrift „People“ mit.

Harry und Meghan mit gesamter Familie da

Wie der Sender Sky News berichtete, fand die Feier im Frogmore Cottage in Windsor statt, wo Harry und Meghan während der Feierlichkeiten zum 70. Thronjubiläum von Queen Elizabeth II. wohnten.

Prinz Harry und Herzogin Meghan waren erstmals seit ihrem Rückzug aus dem Königshaus mit der gesamten Familie nach England gekommen. Auch Lilibets älterer Bruder Archie (3) war dabei, den die Queen als Baby gesehen hatte. Der Besuch war nun die erste Möglichkeit für die 96-jährige Monarchin, ihre zweitjüngste Urenkelin Lilibet persönlich zu treffen, die in den USA geboren wurde.

„Ich habe Dich im Auge“: Ex-Rugbystar Tindall scherzt mit Prinz Louis

Ein weiterer Urenkel der Queen stahl ihr bereits zum Auftakt der Jubiläumsfeierlichkeiten die Schau. Prinz Louis, der jüngste Sohn von William und Kate, zog am Donnerstag bei der Flugschau mit Grimassen, aufgerissenem Mund und zugehaltenen Ohren die Aufmerksamkeit auf sich.

Damit der Vierjährige nicht auch zum Abschluss der Festivitäten am Sonntag den Kasper machte, drohte ihm Mike Tindall, der Ehemann von Queen-Enkelin Zara Tindall, spaßhaft. „Ich habe Dich im Auge“, bedeutete die Geste des ehemaligen Rugbystars. Zuvor hatte Louis ein Kissen auf den Boden geworfen und sich auf seinem Sessel gefläzt. Seine Mutter Herzogin Kate lachte über Tindalls Intervention, musste Prinz Louis aber auch am Sonntag maßregeln.

Herzogin Kate mit Prinz Louis, vor Boris Johnson und Mike Tindall, Rugby-Spieler und Ehemann der Queen-Enkelin Zara | Bild: Chris Jackson/Pool Getty Images/dpa

Später saß Louis auf dem Schoß von seinem Großvater Prinz Charles und auch bei seiner Mutter. Immer wieder deutete er auf einzelne Teilnehmer der großen Jubiläumsparade, die vor dem Buckingham-Palast vorbeizog.

Kate, Prinz Louis und Prinzessin Charlotte, im Hintergrund neben Mike Tindall seine Tochter Mia. | Bild: Chris Jackson/PA Wire/dpa

Familie Tindall hatte ebenfalls ihre Kinder dabei. Tochter Mia saß hinter ihren Cousins. (dpa)