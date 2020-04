So nah und doch so fern: Das trifft auf unser südliches Nachbarland nicht nur in Zeiten von Grenzschließungen zu. Die kulturellen und politischen Eigenheiten der Schweiz werfen so manche Fragen auf. Einige davon wollen wir in diesem Quiz beantworten. Mit einem Klick auf die Antwortmöglichkeiten sehen Sie nicht nur, welche richtig ist, sondern erhalten auch zusätzliche Informationen zum Thema.

Berg, See, Fluss

Die Schweiz gilt als Land der Seen und Berge. Ihren Ruf als „Wasserschloss Europas“ verdankt die Eidgenossenschaft zudem der Tatsache, dass auf ihrem Staatsgebiet viele wichtige Flüsse des Kontinents entspringen. Doch welches ist der höchste Berg, der größte See und der längste Fluss der Schweiz?

Dufourspitze, Genfersee, Rhein Richtig!

Die Dufourspitze gehört zwar zum Monte-Rosa-Massiv, das nicht vollständig in der Schweiz, sondern zum Teil auch in Italien liegt. Der Gipfel der Dufourspitze befindet sich jedoch im Kanton Wallis und ist mit 4634 Metern über Meer der höchste Punkt der Schweiz. Benannt ist die „Spitze“ nach General Guillaume-Henri Dufour, dem Schöpfer der ersten topografischen Karte der Schweiz.

Auch der Genfersee (auf französisch „Lac Léman“) liegt nicht vollständig auf Schweizer Gebiet, 41 Prozent gehören zu Frankreich. Mit einer Fläche von 582 Quadratkilometern ist der „Léman“ nicht nur der größte See Mitteleuropas. Da rund 343 Quadratkilometer seiner Gesamtfläche zur Schweiz gehören, schlägt er flächenmäßig auch den Neuenburgersee (218 Quadratkilometer), der sich vollständig auf Schweizer Boden befindet.

Die Länge des Rheins auf Schweizer Boden beträgt 375 Kilometer. Das macht ihn zum längsten Fluss des Landes. Seine Quellflüsse Vorder- und Hinterrhein entspringen im schweizerischen Kanton Graubünden, wo sie sich zum Alpenrhein vereinen. Dieser fließt der Grenze zu Liechtenstein und Österreich entlang gegen Norden und durchquert anschließend den Bodensee. Bei Konstanz verbindet der Seerhein den Ober- und Untersee. Von Stein am Rhein im Kanton Schaffhausen strömt der Hochrhein westwärts bis Basel. Am Basler Rheinknie wendet sich der Strom als Oberrhein gegen Norden und verlässt die Schweiz. Matterhorn, Genfersee, Rhone Leider falsch.

Der Genfersee ist mit einer Fläche von 343 Quadratkilometern auf Schweizer Gebiet zwar der größte See des Landes, das Matterhorn bei Zermatt jedoch mit einer Gipfelhöhe von 4478 Metern über Meer 156 Meter kleiner als der höchste Berg des Landes. Und die Rhone landet mit einer Länge von 264 Kilometern auf Schweizer Gebiet hinter dem Rhein (375 Kilometer) und der Aare (295 Kilometer) auf Platz drei. Dufourspitze, Vierwaldstättersee, Rhein Leider falsch.

Zwar belegen Dufourspitze und Rhein in ihrer Kategorie jeweils den Spitzenplatz. Der berühmte, in der Zentralschweiz gelegene Vierwaldstättersee ist davon mit einer Gesamtfläche von rund 114 Quadratkilometern jedoch weit entfernt.

Kantönligeist

Mit dem Begriff „Kantönligeist“ verspotten manche Schweizer den ausgeprägten Föderalismus ihres Landes. Doch wie viele Kantone hat unser Nachbarland eigentlich?

18 Leider falsch. 26 Richtig!

Die 26 Kantone der Schweiz werden auch „Stände“ genannt. 25 von ihnen haben sich 1848 zum Bundesstaat zusammengeschlossen. 1979 ist ein weiterer Kanton dazugekommen: Der Jura, der sich in diesem Jahr nach einer Volksabstimmung vom Kanton Bern trennte. Einzelne Kantone werden, auch wenn nicht mehr offiziell, als „Halbkantone“ bezeichnet. Das sind sechs Kantone, die aus einer Kantonsteilung hervorgegangen sind und im Ständerat, der kleinen Kammer des Schweizer Parlaments, jeweils nur mit einem statt mit zwei Sitzen vertreten sind. Zu ihnen gehören Appenzell-Innerrhoden und Appenzell-Ausserrhoden: Im Zuge der Reformation teilte sich der Kanton Appenzell 1597 in ein katholisches „Innerrhoden“ und ein reformiertes „Ausserrhoden“. Konflikte zwischen der politisch dominanten „Stadt“ und der an sie grenzenden „Landschaft“ führten 1833 zur Aufspaltung des Kantons Basel in Basel-Stadt und Basel-Land. Bereits seit dem Mittelalter galt „Unterwalden“ als unterteilt in die Landesteile „Unterwalden ob dem Wald“, heute Obwalden, und „Unterwalden nid dem Wald“, heute Nidwalden. 24 Leider falsch.

Sprachenvielfalt

Die Mehrsprachigkeit der Schweiz ist auch an den jetzt geschlossenen Grenzen zu unserem Nachbarland sichtbar: Die Warnweste eins Beamten des Schweizer Grenzwachtkorps ist in drei der vier Landessprachen beschriftet. | Bild: Patrick Seeger/dpa

Rätoromanisch zählt zu den vier Amtssprachen der Schweiz. Mit einem Anteil von gerade einmal 0,5 Prozent der Bevölkerung, die Rätoromanisch 2018 als Hauptsprache angaben, liegt sie weit hinter den anderen drei Landessprachen zurück (Deutsch: 62 Prozent, Französisch: 23 Prozent, Italienisch: 8 Prozent). Doch was die Vielfalt seines Vokabulars anbelangt, muss sich das Rätoromanische nicht verstecken. Erraten Sie, was die folgenden Ausdrücke auf Deutsch bedeuten?

allegra Hallo! / Grüß Gott oz heute (nicht zu verwechseln mit preschent, was „das Heute“ bedeutet) jau charez tai Ich liebe dich ina randulina na fa betg anc la primavaira Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer muntanella Das Murmeltier

Quiz Gegen Grenzen in unserem Kopf: Sieben Fragen rund um unser Nachbarland Österreich Das könnte Sie auch interessieren

Direkte Demokratie

Bis zu viermal im Jahr werden die Schweizer zur Urne gerufen, um über Themen auf nationaler Ebene abzustimmen. Oft entscheiden sie an einem Abstimmungstermin über mehrere Vorlagen. | Bild: Jean-Christophe Bott/dpa

Das politische System der Schweiz hält für seine Bürger eine große Fülle an politischen Rechten und Pflichten bereit. Ein wichtiges Element der direkten Demokratie des Landes sind die sogenannten Volksabstimmungen. Auf nationaler Ebene kommen sie beispielsweise zustande, wenn für eine Verfassungsänderung innerhalb von 18 Monaten 100.000 Unterschriften gesammelt werden. Doch wie heißt dieser Vorgang?

Initiative Richtig!

Schweizer Bürger können mit einer Volksinitiative eine Total- oder Teilrevision der Bundesverfassung initiieren, indem sie innerhalb von 18 Monaten 100.000 Unterschriften für ihr Begehren sammeln. Gelingt den Initianten das, prüft das Parlament, ob die Einheiten von Form und Materie gewahrt sind und die Bestimmungen des zwingenden Völkerrechts eingehalten werden. Sind diese Voraussetzungen erfüllt, wird die Initiative allen stimmberechtigten Bürgern zur Abstimmung vorgelegt. Regierung und Parlament können zeitgleich zur Initiative einen direkten Gegenentwurf oder einen indirekten Gegenvorschlag zur Abstimmung bringen. Damit eine Initiative als angenommen gilt, braucht es nicht nur das sogenannte Volksmehr (die Mehrheit der Stimmen) sondern auch das sogenannte Ständemehr (die Mehrheit der Kantone). Immer wieder schlagen Initiativen auch über die Schweiz hinaus hohe Wellen, etwa die 2014 angenommene „Masseneinwanderungsinitiative“, die die Einwanderung von Ausländern beschränken wollte. Referendum Leider falsch.

Schweizer Bürger, die mit Beschlüssen des eidgenössischen Parlaments wie etwa einem Gesetz nicht einverstanden sind, können das Referendum ergreifen, damit es zu einer Volksabstimmung kommt. Für dieses sogenannt fakultative Referendum müssen innerhalb von hundert Tagen 50.000 Unterschriften gesammelt werden. Die Frist beginnt mit dem Tag, an dem der parlamentarische Beschluss amtlich veröffentlicht wurde, gegen den das Referendum ergriffen werden soll. Alternativ können auch mindestens acht Kantone das Referendum gemeinsam verlangen. Bei bestimmten Erlassen des Parlaments, insbesondere wenn es die Verfassung ändert, muss eine Volksabstimmung zwingend durchgeführt werden. In diesen Fällen wird von einem obligatorischen Referendum gesprochen. Postulat Leider falsch.

In der Schweizer Politik ist ein Postulat ein parlamentarischer Vorstoß, der verlangt, dass die Regierung prüft, ob es in einem bestimmten Fall ein Gesetz, einen Beschluss oder eine Maßnahme braucht. Ein Postulat kann auch die Ausarbeitung eines Berichts verlangen. Postulate einreichen können die Mehrheit einer Kommission, eine Fraktion oder einzelne Ratsmitglieder. Das Postulat ist angenommen, wenn ihm eine der beiden Schweizer Parlamentskammern zustimmt.

Deutsche Eidgenossen

Albert Einstein und Thomas Mann: Waren die beiden Nobelpreisträger auch Schweizer? | Bild: dpa - Bildfunk

Die Schweiz ist seit Langem ein Einwanderungsland: Rund 25 Prozent der Schweizer Bevölkerung besaß 2018 keinen eidgenössischen Pass und fast 38 Prozent hatte einen Migrationshintergrund. Inzwischen belegen die Deutschen auf der Rangliste der „ständigen ausländische Wohnbevölkerung“ mit rund 306.000 Personen Platz zwei hinter den Italienern (Stand 2018). Bereits früher zog es auch prominente Deutsche in das Alpenland. Einzelne von ihnen ließen sich einbürgern. Welche der folgenden Persönlichkeiten aus unserer Liste zählen dazu?

Hermann Hesse Richtig!

Hermann Hesse (2.7.1877-9.8.1962) verbrachte seine Jugend unter anderem in Basel. Der gelernte Buchhändler baltisch-deutscher Herkunft lebte von 1904 bis 1912 in Gaienhofen am Bodensee, dann bis 1919 in Bern und anschließend bis zu seinem Tod in Montagnola im Kanton Tessin. 1924 erhielt der Schriftsteller (z. Bsp. „Siddharta“, „Steppenwolf“) und Literatur-Nobelpreisträger (1946) die Schweizer Staatsbürgerschaft. Thomas Mann Leider falsch.

Obwohl Thomas Mann (6.6.1875-12.8.1955) einen Teil seines Lebens in der Schweiz verbrachte und sein Erfolgsroman „Der Zauberberg“ in einem Schweizer Sanatorium spielt, wurde er nie Schweizer Staatsbürger. Der in Lübeck geborene Schriftsteller (z. Bsp. „Buddenbrooks“, „Tod in Venedig“) und Literatur-Nobelpreisträger (1929) ließ sich mit seiner Familie nach der nationalsozialistischen Machtergreifung in Küsnacht bei Zürich nieder. 1936 wurde er von den Nationalsozialisten ausgebürgert, kurz zuvor hatte er die tschechoslowakische Staatsbürgerschaft erhalten. Nach dem Anschluss Österreichs emigrierte Mann in die USA, wo er 1944 eingebürgert wurde. 1952 kehrte er aus dem Exil zurück und ließ sich erneut in der Nähe von Zürich nieder. 1955 starb Thomas Mann im Kantonsspital Zürich. Paul Klee Leider falsch.

Paul Klee (18.12.1879-29.6.1940) wurde zwar als Sohn eines Deutschen und einer Schweizerin in Münchenbuchsee im Kanton Bern geboren, erhielt aber nie die Schweizer Staatsbürgerschaft. Nach der Matura an der Städtischen Literarschule in Bern, Studienjahren und Schaffens-Stationen in München und Bern sowie zwei Jahren als deutscher Soldat im Ersten Weltkrieg wurde der extrem vielseitige Künstler 1920 Lehrer am Staatlichen Bauhaus in Weimar, später Dessau. 1930 wurde Klee Professor an der Kunstakademie Düsseldorf. Drei Jahre später beurlaubte ihn der nationalsozialistische Akademie-Direktor, worauf Klee nach Bern zurückkehrte. Sechs Tage bevor der Berner Stadtrat über sein Einbürgerungsgesuch entscheiden sollte, starb Klee während eines Kuraufenthaltes im Kanton Tessin an Sklerodermie, einer unheilbaren rheumatischen Erkrankung. Albert Einstein Richtig!

Albert Einstein (14.3.1879-18.4.1955) wurde in Ulm geboren und wuchs in München auf. 1895 scheiterte er wegen ungenügender Leistung in Fremdsprachen an der Aufnahmeprüfung des Polytechnikums Zürich (die heutige Eidgenössische Technische Hochschule ETH). Daraufhin holte Einstein innerhalb eines Jahres die eidgenössische Matura an der Kantonsschule Aarau nach und konnte so von 1896 bis 1900 Naturwissenschaften in Zürich studieren. 1901 wurde er Schweizer Staatsbürger. 1905 promovierte Einstein an der Universität Zürich. Im selben Jahr schickte er zwei bahnbrechende Arbeiten an die Fachzeitschrift „Annalen der Physik“: In einem Beitrag stellte er die Lichtquanten-Hypothese auf, für die er 1921 den Nobelpreis erhielt. Und mit der Abhandlung „Zur Elektrodynamik bewegter Körper“ begründete er die spezielle Relativitätstheorie. In einem kurzen Nachtrag einige Monate später bewies Einstein zudem die Äquivalenz von Masse und Energie – mit der berühmten Formel E=mc2. 1909 wurde Einstein zum außerordentlichen Professor der Universität Zürich berufen, 1912 wechselte er an die ETH. 1914 verließ Einstein die Schweiz, lebte und forschte in Berlin und nach der nationalsozialistischen Machtergreifung 1933 in den USA, deren Staatsbürger er ebenfalls wurde und wo er bis zu seinem Tod blieb.

Erfinderisch

„Wer hat‘s erfunden?“ Die Antwort auf diese Frage lautet nicht nur in einer legendären Kräuterbonbon-Werbung oft: „Die Schweizer“. Viele bahnbrechende Erfindungen haben Wurzeln im Alpenland: Sei es der Reißverschluss, dessen Verschluss-System der St. Galler Jurist Martin Winterhalter 1925 erfand, oder das vom Briten Tim Berners-Lee 1989 am CERN in Genf entwickelte World Wide Web. Doch im Land der Erfinder und Entdecker hat auch eine weltberühmte Droge ihren Ursprung. Welche ist es?

Ecstasy/MDMA Leider falsch. LSD Richtig!

Der promovierte Schweizer Chemiker Albert Hofmann (11.1.1906-29.4.2008) arbeitete ab 1929 für den Basler Chemiekonzern Sandoz. Im Rahmen von Arzneimittelforschungen mit dem Getreidepilz Mutterkorn entdeckte er 1943 die halluzinogenen Eigenschaften von LSD (Lysergsäurediethylamid). Speed Leider falsch.

Nachbarschaft

Ein Schild markiert bei Lörrach die Landesgrenze zur Schweiz. Doch wie lang ist sie? | Bild: Patrick Seeger/dpa

Trotz allerlei politischer Sonderwege, wird auch in der Schweiz gerne betont, dass das Land im „Herzen Europas“ liegt. Die Gesamtlänge ihrer 1935 Kilometer langen Außengrenze teilt die Alpenrepublik mit fünf Nachbarstaaten: Deutschland, Österreich, Liechtenstein, Italien und Frankreich. Doch zu welchem Land besitzt die Schweiz ihre längste Grenze?

Frankreich Leider falsch.

Mit einer Länge von 585,28 Kilometern landet die Landesgrenze zum westlichen Nachbarland Frankreich auf Platz zwei. Deutschland Leider falsch.

Die Grenze zu Deutschland (inklusive der deutschen Exklave Büsingen und dem Grenzverlauf auf dem Bodensee) ist mit „nur“ 363,71 Kilometern die drittlängste Außengrenze. Italien Richtig!

Mit seinem südlichen Nachbarn Italien verbindet die Schweiz eine Grenze von 800,22 Kilometern. Darin enthalten ist auch die Grenze zur im Kanton Tessin gelegenen italienischen Exklave Campione d‘Italia.

Quellen: ch.ch – eine Dienstleistung von Bund, Kantonen und Gemeinden; Bundesamt für Landestopografie swisstopo; Bundesamt für Statistik (Eidgenössisches Departement des Innern); Historisches Lexikon der Schweiz; House of Switzerland (Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten); Pledari Grond (Lia Rumantscha); Präsenz Schweiz (Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten); Schweizerische Bundeskanzlei