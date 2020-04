Selten war Österreich in den deutschen Medien so präsent wie in den vergangenen Wochen. Dabei hätte das Alpenland auch in Pandemie-freien Zeiten mehr Aufmerksamkeit verdient, wie unser Quiz zeigt. Mit einem Klick auf die Antwortmöglichkeiten sehen Sie nicht nur, welche richtig ist, sondern erhalten auch zusätzliche Informationen zum Thema.

Gipfelstürmer

Ein Murmeltier streckt sich vor einer imposanten Bergkulisse im österreichischen Nationalpark Hohe Tauern. | Bild: Daniel Naupold/dpa

Bereits in der ersten Strophe seiner Bundeshymne wird Österreich als „Land der Berge“ besungen. Dass die Beschreibung zutrifft, beweist allein Tirol: Das Bundesland zählt über 500 Berge, deren Spitzen höher als 3000 Meter über Meer liegen. Doch wie heißt eigentlich der höchste Berg Österreichs?

Großglockner Richtig!

Der Berg an der Grenze der Bundesländer Kärnten und Tirol ist mit 3798 Metern über Meer die höchste Erhebung Österreichs. Piz Buin Leider falsch.

Der Piz Buin ist zwar mit 3312 Metern über Meer der höchste Berg Vorarlbergs, aber mehr als 600 Meter vom österreichischen Spitzenplatz entfernt. Zudem muss sich Österreich den Piz mit dem schweizerischen Kanton Graubünden teilen. Weißkugel Leider falsch.

Mit 3738 Metern ist die Weißkugel aber immerhin der dritthöchste Berg Österreichs. Wie der Piz Buin ist auch die Weißkugel ein Grenzberg: Er gehört zu den Ötztaler Alpen an der Grenze von Tirol und dem italienischen Südtirol. Wildspitze Leider falsch.

Die Wildspitze macht dem Ruf Tirols als alpine Hochburg alle Ehre. Doch der Berg, der sich gänzlich auf dem Gebiet des Bundeslandes befindet, landet mit einer Höhe von 3768 Metern über Meer „nur“ auf Platz zwei.

Sissi

Elisabeth, Kaiserin von Österreich und Königin von Ungarn, auf einem zeitgenössischen Ölgemälde von Franz Xaver Winterhalter. | Bild: Bernhaut/dpa

Elisabeth von Österreich aka Sissi war bereits zu Lebzeiten eine Legende. Und die 1837 in München geborene Ehefrau von Kaiser Franz-Joseph I. ist es bis heute geblieben. Zur Mythenbildung hat auch ihr tragischer Tod beigetragen. Doch in welcher Weltstadt wurde die österreichische Kaiserin 1898 ermordet?

Berlin Leider falsch. Budapest Leider falsch. Genf Richtig!

Elisabeth von Österreich war Ende August 1898 inkognito als Gräfin von Hohenembs an den Genfer See gereist. Kurz nach ihrer Ankunft meldeten Zeitungen, dass es sich bei der im Hotel „Beau Rivage“ abgestiegenen Gräfin in Wahrheit um die Kaiserin handele. Diese Meldungen las auch der italienische Anarchist Luigi Lucheni, der sich in Genf aufhielt und mit dem Attentat auf einen Aristokraten berühmt werden wollte. Am 10. September wartete er vor der Bootsanlegestelle des „Beau Rivage“ auf Elisabeth und stach, als sie an ihm vorbeilief, mit einer spitz zugeschliffenen Feile auf sie ein. Die Kaiserin stürzte zu Boden, stand jedoch wieder auf und ging an Bord. Kurz darauf brach Elisabeth zusammen und verlor das Bewusstsein. Die Kaiserin wurde ins Hotel gebracht, wo sie ihren Verletzungen erlag. Luigi Lucheni wurde verhaftet und zu lebenslanger Haft verurteilt. 1910 beging er in einem Genfer Gefängnis Selbstmord. Paris Leider falsch.

Wiener Schmäh

Der als „Wiener Schmäh“ bezeichnete Humor der österreichischen Hauptstadbewohner ist weltbekannt. Doch so mancher Spruch kann schnell missverstanden werden, denn das Wienerische mutet teils wie eine Fremdsprache an. Erraten Sie, was die folgenden Ausdrücke auf Hochdeutsch bedeuten?

Hawara Freund zerwutzeln sehr heftig lachen Zores Ärger Wadlbeißer hinterlistiger Mensch sekkier`n belästigen, ärgern

Ländle

Mit Vorarlberg verbindet man vor allem ländliche Idyllen wie hier das Dörfchen Au im Bregenzerwald. Doch das Bundesland hat auch eine rebellische Ader, wie es nach dem Ersten Weltkrieg bewies. | Bild: Bernhard Wilfing/Vorarlberg Tourismus

Das von seinen Bewohnern auch „Ländle“ genannte Bundesland Vorarlberg unterscheidet sich von den restlichen acht österreichischen Ländern sowohl in kultureller als auch sprachlicher Hinsicht: Wie in Teilen Süddeutschlands und der Schweiz werden hier alemannische Dialekte gesprochen. So verwundert es wenig, dass Vorarlberg nach dem Ersten Weltkrieg einen Sonderweg gehen wollte. Doch was hatte das Ländle damals vor?

Beibehaltung der Monarchie Leider falsch. Anschluss an die Schweiz Richtig!

Nach der Unabhängigkeitserklärung Österreichs im November 1918 sprachen sich rund 80 Prozent der Vorarlberger Bürger am 11. Mai 1919 für die Aufnahme von Verhandlungen mit der Schweiz über einen möglichen Beitritt zur Eidgenossenschaft aus. Doch in der Schweiz waren die Meinungen darüber geteilt, denn insbesondere die französischsprachigen Kantone und ein Teil der Protestanten sahen in der Aufnahme Vorarlbergs eine Gefahr für das sprachpolitische und konfessionelle Gleichgewicht des Landes. Schließlich entschied die Schweizer Regierung, vorerst am Status quo festzuhalten, behielt sich aber vor, im Fall einer unerwarteten Auflösung Österreichs auf seinen Entscheid zurückzukommen. Die Friedensverträge von 1919 beendeten die Vorarlberger Abspaltungsbestrebungen aber vorzeitig, da sich die alliierten Sieger des Ersten Weltkriegs einen selbstständigen, demokratischen Staat Österreich wünschten. Ausrufung der Republik Vorarlberg Leider falsch.

Wunderkind

Musikalisches Genie: Undatiertes Porträt des Komponisten Wolfgang Amadeus Mozart. | Bild: Andy Bernhaut/dpa

Wolfgang Amadeus Mozart ist nicht nur dank der Schokokugeln gleichen Namens und Falcos „Rock Me Amadeus“ weltbekannt. Seine Kompositionen zählen zu den bedeutendsten der Musikgeschichte. Das Genie des 1756 in Salzburg geborenen Mozart machte sich schon früh bemerkbar: Er galt als Wunderkind. Wie alt er wohl war, als er seine ersten Stücke komponierte?

Fünf Richtig!

Der am 27. Januar 1756 geborene Johannes Chrysostomus Wolfgangus Theophilus Mozart, wie Wolfgang Amadeus mit richtigem Namen hieß, wurde von seinem Vater Leopold Mozart gefördert, der sich „hochfürstlicher Hofmusiker“ nennen durfte. Die ersten Kompositionen Wolfgangs entstanden im Jahr 1761. Ein Jahr später begab sich Vater Leopold mit Sohn Wolfgang und Tochter Nannerl erstmals auf eine Kunstreise nach München, wo die beiden Wunderkinder vor dem Kurfürsten Maximilian III. Joseph von Bayern Konzerte aufführten. Von da an schrieb Mozart unzählige weitere bahnbrechende Kompositionen und reiste für Konzerte durch ganz Europa – bis er mit gerade einmal 35 Jahren am 5. Dezember 1791 in Wien starb. Sieben Leider falsch. Neun Leider falsch.

Minderheiten

Die einstige Doppelmonarchie Österreich-Ungarn, die sich bis zum Ende des Ersten Weltkriegs über weite Teile Mittel- und Osteuropas erstreckte, hat auch im heutigen Österreich ihre Spuren hinterlassen. Vom einstigen Vielvölkerstaat zeugen noch die sogenannt autonomen Volksgruppen mit ihrer jeweils eigenen Sprache und Kultur. Welche der folgenden Sprachen sind in einzelnen Regionen Österreichs als Amtssprachen anerkannt?

Italienisch Leider falsch. Slowenisch Richtig!

Rund 25.000 Menschen in Österreich sprechen Slowenisch. Die meisten davon leben in Kärnten sowie der Steiermark und vereinzelt auch in Vorarlberg. Slowenisch ist in einigen Gemeinden Südkärntens als Amtssprache anerkannt. Die slowenische Volksgruppe lebt bereits seit dem 6. Jahrhundert auf dem Gebiet des heutigen Kärnten. Tschechisch Leider falsch.

Bei der letzten Volkszählung in Österreich gaben 2001 11.035 Menschen Tschechisch als Umgangssprache an. Tschechen sind zwar als sogenannt autochthone Volksgruppe in Österreich anerkannt, ihre Sprache hat aber in keiner Region den Status einer Amtssprache. Ungarisch Richtig!

Über 40.500 Menschen in Österreich sprechen Ungarisch. Sie leben vor allem in Wien, im Burgenland und in Niederösterreich. Allerdings gilt Ungarisch nur in einigen Gemeinden im Burgenland als anerkannte Amtssprache. Polnisch Leider falsch. Kroatisch Richtig!

Rund 19.500 Österreicher sprechen Burgenland-Kroatisch. Die Mehrheit von ihnen lebt im Burgenland, wo Kroatisch in einigen Regionen auch gesetzlich als Amtssprache festgelegt ist.

Doppelbürger

Vier Filmstars mit österreichischen Wurzeln: Senta Berger, Romy Schneider, Elyas M‘Barek und Christoph Waltz. | Bild: Felix Hörhager/dpa/Rauchwetter/dpa/Claudio Onorati/ANSA/AP/dpa/Jörg Carstensen/dpa

Die Kulturnation Österreich hat vielerorts ihre Spuren hinterlassen: Einige der größten deutschsprachigen Schauspieler aller Zeiten haben österreichische Wurzeln. Doch wer aus unserer Star-Liste besitzt sowohl die deutsche als auch die österreichische Staatsbürgerschaft?

Romy Schneider Leider falsch.

Romy Schneider wurde zwar als Tochter der deutschen Schauspielerin Magda Schneider und des aus einer österreichischen Schauspielerdynastie stammenden Wolf Albach-Retty am 23. September 1938 in Wien geboren. Doch besaß sie zeitlebens nur die deutsche Staatsbürgerschaft. Mit den Sissi-Filmen wurde Romy Schneider in den 1950er Jahren bereits als Jugendliche berühmt. Später strafte sie alle Lügen, die sie auf das süße Sissi-Image reduzieren wollten: Schneider stellte ihr vielseitiges Schauspieltalent unter Beweis in Filmen wie „Nachtblende“ von Andrzej Zulawski (1975) oder „Eine einfache Geschichte“ (1978) von Claude Sautet. Für ihre Rollen in den beiden Filmen erhielt sie jeweils den französischen Filmpreis César. Romy Schneider starb mit nur 43 Jahren am 29. Mai 1982 in Paris. Senta Berger Richtig!

Geboren wurde Senta Berger am 13. Mai 1941 als Österreicherin in Wien. Später erhielt die am Wiener Max-Reinhardt-Seminar ausgebildete Schauspielerin durch ihre Heirat mit dem Regisseur Michael Verhoeven auch die deutsche Staatsbürgerschaft. Die „Grande Dame“ des deutschsprachigen Films wurde bereits mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit der Goldenen Kamera für ihre Rolle im Fernsehfilm „Frau Böhm sagt Nein“ (2009) oder dem Grimme-Preis für ihr Lebenswerk. Elyas MBarek Leider falsch.

Zwar ist der durch Filme wie „Türkisch für Anfänger“ oder „Fack ju Göhte“ berühmt gewordene Elyas M'Barek am 29. Mai 1982 in München zur Welt gekommen und in Bayern aufgewachsen. Doch der Sohn eines Tunesiers und einer Österreicherin besitzt bis heute einzig die Staatsbürgerschaft Österreichs. Christoph Waltz Richtig!

Christoph Waltz wurde am 4. Oktober 1956 in Wien als Sohn einer österreichischen Mutter und eines deutschen Vaters geboren, wo er auch aufwuchs. Lange Zeit besaß er aber nur die deutsche Staatsbürgerschaft. 2010 erhielt er schließlich für seine „Verdienste im Interesse der Republik“ den österreichischen Pass verliehen. Dem Theater- und Filmschauspieler war ein Jahr zuvor durch seine Rolle als vielsprachiger SS-Standartenführer Hans Landa in Quentin Tarantinos „Inglourious Basterds“ der internationale Durchbruch gelungen. Für die Rolle erhielt er auch seinen ersten Oscar als bester Nebendarsteller. Den zweiten gab es nur wenige Jahre später für die Rolle des Kopfgeldjägers Dr. King Schultz in Tarantinos „Django Unchained“ (2012).

