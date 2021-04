In München ist Rainer Maria Schießler bekannt wie ein bunter Hund. Der Pfarrer erklärt, warum man nicht aus der Kirche austreten sollte und was Ostern bedeutet. Und er spricht über seine Familie

Herr Pfarrer, wie werden Sie Ostern feiern?Noch eingeschränkter als sonst in Corona-Zeiten. Meine Kirche St. Maximilian in München ist gesperrt, weil sie von Asbest durchsetzt ist und das Material erst entsorgt werden muss. Also feiern wir Ostern im