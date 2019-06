Sommer, Sonne, Ferien – viele freuen sich in diesen Tagen auf Erholung von Alltagssorgen und Arbeitsstress. Natur und Strand rufen ins Freie, Risiken und Nebenwirkungen werden dabei gerne verdrängt. Vor allem die Haut braucht im Sommer aber auch Schutz.

Es drohen Hitzerekorde

Die kommenden Tage wird es in der Region außerordentlich heiß. Am Mittwoch und Donnerstag scheint die Hitzewelle ihren Höhepunkt zu erreichen. Nach den Vorhersagen von Wetterkontor drohen dem Hochrhein und Bodensee dabei Werte bis an die 40 Grad, für Waldshut-Tiengen etwa sind derzeit 39 Grad angesagt, für Konstanz 38 Grad. In vielen Orten könnte es so heiß werden wie nie zuvor an einem Juni-Tag. Der bisherige Juni-Rekord für Konstanz steht etwa bei 36,3 Grad, erreicht am 23. Juni 2003. In höheren Schwarzwald-Lagen wie in St. Georgen bleibt es etwas milder, hier sind 33 Grad vorhergesagt. Auch für das kommende Wochenende sind noch sehr hohe Temperaturen in Aussicht. (dod)