Sitzen, essen, trinken: Das steht an den Weihnachtsfeiertagen bevor. Ans gemütliche Frühstück schließt sich fast nahtlos ein ausgiebiges Weihnachtsmenü an. Vom Esstisch wandert die Festgesellschaft aufs Sofa. Dort wartet der Plätzchenteller. Und wer nicht schon beim Mittagessen den Wein geöffnet hat, der legt spätestens am Nachmittag los – ist dann schließlich Zeit für ein Gläschen dies oder das. Aus dem einen Gläschen werden ein paar mehr – und schon ist es wieder viel später als man eigentlich dachte.

Das kann gehörig auf die Kondition gehen, seien wir ehrlich. Das ist anstrengend. Und wer nicht schon vor dem nächsten großen Fressen und Feiern an Silvester müde und abgeschlagen sein will, sollte gleich von Anfang an ein paar Grundregeln beachten. Fünf Tipps, wie Sie die Feiertage überstehen:

1. Bewegung und frische Luft sind ein Muss

Es fällt bei dem grauen und kühlen Wetter nicht leicht: Aber das beste Mittel gegen den Festtags-Kater ist Bewegung an der frischen Luft. Warum also nicht zwischen Mittagessen und Plätzchenteller für ein Stündchen, warm eingepackt, durch den Wald oder am See entlang spazieren? Mag es auch schwierig sein, sich dazu aufzuraffen: Der tägliche Spaziergang im Freien ist das ideale Mittel, um über die Feiertage nicht einzurosten. Im Zweifel ist die Runde auch ein guter Grund, sich für ein Weilchen aus dem Familien-Festtagstrubel abzusetzen. Sie werden sehen: Die frische Luft macht den Kopf frei und die Bewegung tut dem Stoffwechsel gut.



2. Finger weg von süßen alkoholischen Getränken

Finger weg von süßem Alkohol Die Weihnachtszeit ist die Zeit von Glühwein, Eierpunsch oder Feuerzangenbowle – ohne Frage. Aber das, was diese Getränke so lecker macht – der Zucker nämlich –, ist auch für den bösen Kater verantwortlich, der am Tag danach ansteht.



Denn der Zucker hemmt den Abbau des Stoffs Acetaldehyd. Dieser Stoff wiederum soll die Hauptursache für den Brummschädel sein. Für die süßen alkoholischen Getränke sollten Sie an Weihnachten deshalb das Motto „weniger ist mehr“ walten lassen.

3. Entgiften mit Wasser und Tee

Den Körper entgiften – das klingt immer nach reichlich Arbeit. Dabei geht es auch ganz einfach. Schon während der Feiertage mit fettigem Essen und alkoholischen Getränken können Sie damit beginnen, indem Sie einfach zwischendurch reichlich klares Wasser trinken. Trinken ist rund ums Jahr wichtig – an den Feiertagen sollten Sie es aber besonders ernst nehmen. Wer seine zwei Liter Wasser am Tag trinkt, tut seinem Körper angesichts der Weihnachts-Völlerei definitiv etwas Gutes. Entgiften funktioniert übrigens auch mit Tee. Wie wäre es also mit einer Kanne Ingwertee? Der tut auch dem Magen gut und wärmt – zum Beispiel nach einem Spaziergang an der frischen Luft.



4. Auf der Party auch Wasser trinken

Wer am Abend bei der Weihnachtsparty schon mitdenkt, erspart sich am nächsten Morgen das böse Erwachen. Deshalb sollten Sie zwischen Bier, Wein, Sekt oder Schnaps auch immer wieder ein Glas Wasser trinken.

Das verhindert, dass der Körper Flüssigkeit verliert und verringert dadurch den Kater. Wer das Wassertrinken auf der Party vergessen hat, der sollte sich vor dem Schlafengehen nochmal ein großes Glas genehmigen.

5. Suppe als Notfallmedikament

Sollten Sie es an einem Abend übertrieben haben und der Schädel brummt am nächsten Morgen gewaltig, kann das richtige Katerfrühstück helfen, besser in den Tag zu starten. Wie wäre es zum Beispiel mit einer heißen Brühe? Die füllt die Salzreserven auf, die Sie in der vergangenen Nacht verloren haben.