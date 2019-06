von Doris Burger

„Ich habe dann mal was vorbereitet“, sagt Nadiya Orel, als wir uns zum Probekochen treffen. Wie bei den Kochsendungen im Fernsehen. Tatsächlich war sie schon bei der Küchenschlacht von Johann Lafer zu Gast und hat sogar den Wochensieg geholt. Als Preis wurde sie wiederum zu „Lafer! Lichter! Lecker!“ eingeladen.

Nadiya Orel, 43, ist Biologin und gärtnert und kocht ambitioniert. Sie wohnt in Radolfzell-Markelfingen. | Bild: Doris Burger

Kochbücher sind neben Gärtnern und Kochen eine weitere Leidenschaft der promovierten Biologin, die an der Uni Konstanz arbeitet. „Kochen in Perfektion“ ist ihr Neustes. Sie sei Wissenschaftlerin, auch in der Küche, sagt sie lachend, und zeigt mir ihre vorgekochte Brühe. Ein Biohähnchen war wesentliche Zutat, kalt aufgesetzt und mindestens zwei Stunden gekocht. Lorbeerblatt, ganze schwarze Pfefferkörner dazu, nach einer dreiviertel Stunde das Gemüse.

Zwiebeln aus dem eigenen Garten: „Dann kann auch die Schale dran bleiben, das gibt eine schöne gelbe Farbe“, sagt sie. Dazu Karotten und der Rest einer getrockneten Petersilienwurzel von der letzten Ernte. Aber: „Brühe kann letztlich jeder machen, wie er möchte“, zeigt sie sich großzügig, „zur Not geht auch Bio- oder Fleischbrühe aus dem Glas“. Für ihre Sauerampfersuppe nimmt sie nur ein Viertel der zubereiteten Menge und verdünnt mit heißem Wasser.

Den Grünen Borschtsch kennt sie aus ihrer Heimat, der Ukraine. Da kommen bei ihr sofort die Erinnerungen der Kindheit auf, so erzählt sie. „Keine Familie, die nicht einmal in der Woche Borschtsch kocht.“ Basis ist dort meist eine Brühe aus Schweinerippen oder Hühnerkarkasse.

Die vegetarische Variante ist dort eher seltener: Im Winter wird mit roter Bete und im Frühsommer eben mit Sauerampfer gekocht. Sie zieht eine Kultursorte im Garten, der wilde von einer geschützten Wiese gehe aber auch. Dazu gibt es Schmand, der in ihrer Heimat süßer als der hier gebräuchliche sei. Deshalb nimmt sie in Deutschland Schlagsahne.

Zutaten (für vier Portionen): 1,5 l Brühe, 6 Kartoffeln, 6 Karotten, Hühnerfleisch nach Geschmack, 2 gekochte Eier, 300 g (1 Bd.) Sauerampfer, Schlagsahne, Salz, Pfeffer.

Zubereitung: Brühe aufsetzen, geschälte Kartoffeln in kleine Stücke schneiden und zugeben, Karotten in Stücken zugeben, ca. 15 Minuten leicht kochen lassen. Klein geschnittenes Fleisch des Hühnchens zugeben. Sauerampfer waschen, in schmale Streifen schneiden und zugeben. Fünf Minuten durchziehen lassen, abschmecken. Zum Servieren auf jeden Teller ein halbes Ei aufsetzen (oder gehacktes Ei überstreuen), mit Schmand oder Sahne servieren.