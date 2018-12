von Martin Oswald

Das Äscher-Gasthaus kann sich in die kommende Saison starten. Nach der Kündigung des Pächterehepaars Knechtle, wird das Gasthaus ab der kommenden Saison von einem Pächterteam geführt: Die Firma Pfefferbeere aus dem Ort Bühler im Kanton Appenzell Ausserrhoden übernimmt den Äscher. Die Wildkirchlistiftung kündigte zudem Verbesserungen an der Infrastruktur an. Das bisherige Wirtepaar hatte den Vertrag für das Berggasthaus Äscher-Wildkirchli im Sommer gekündigt. Bei der Infrastruktur und räumlichen Ausstattung des Hauses kam es aus ihrer Sicht immer häufiger zu Engpässen.

Neue Betreiber sind bekannt für kulinarische Experimente

Ab dem kommenden Sommer wirtet das Team der Firma Pfefferbeere im berühmten Berggasthaus, sagte Landeshauptmann Stefan Müller, Präsident der Wildkirchlistiftung, der das Gasthaus gehört, bei der offiziellen Vorstellung des Pächterteams im schweizerischen Wasserauen am Fuß am nördlichen Ende des Alpsteins-Gebirge.

Die neuen Betreiber des Bergrestaurants Äscher: Gallus Knechtle und Projektleiterin Melanie Gmünder von der Eventgastronomie-Betrieb Pfefferbeere aus dem Schweizer Kanton Appenzell Ausserrhoden. | Bild: Bild: Urs Bucher, St. Galler Tagblatt

Gallus Knechtle, Inhaber der Firma Pfefferbeere, ist in der Region Appenzell für seine kulinarischen Experimente von diversen kulinarischen Projekten bekannt, unter anderem seit acht Jahren beim Open-air Clanx in Appenzell. Knechtle folgt auf Knechtle? Laut Gallus Knechtle bestehe keine Verwandtschaft mit den Vorgängern, dem Ehepaar Knechtle. Ende 2015 zierte das Gasthaus im Alpstein das Titelbild der Zeitschrift "National Geographic". Danach wurde das Berggasthaus unterhalb der Ebenalp zum beliebten Touristenziel im Alpstein. Durch das Foto-Netzwerk Instagram erhielt die Hütte zusätzlich einen Popularitätsschub.

Umbau ab Herbst 2019

Die hohe Bekanntheit war für das Pächterehepaar Knechtle Segen und Fluch zugleich. So kann man bereits seit einem Jahr kann nicht mehr im Gasthaus Äscher übernachten, der Ansturm war für die Betreiber zu groß geworden.

Eine schon länger bekannte Konsequenz dieses Erfolges sei die Tatsache, dass die Infrastruktur des Gebäudes mit der wachsenden Gästezahl nicht mehr Schritt halten könne, hatten die ehemaligen Pächter ihre Kündigung begründet. Daher soll im Herbst 2019 umgebaut werden.

Es entsteht ein eigener Gebäudeteil für die Toiletten. Bislang drängten sich Gäste und Serviceangestellte durch den gleichen Hauseingang. In Zukunft haben die sanitären Anlagen einen eigenen Eingang. Für das Restaurant-Team sollen zudem Duschen gebaut werden, um den Komfort zu erhöhen. Die Wildkirchli-Stiftung hat laut Stefan Müller in den letzten 30 Jahren 1,6 Millionen Franken in das Haus investiert. Der Umbau dürfte sich in der Größenordnung von einer halben Million Franken bewegen.

Äscher-Erlebnis soll erhalten bleiben

Die Bauprojekte hätten aber keinen Zusammenhang mit der Kündigung der bisherigen Pächter, sagte Stefan Müller. Die Planung dauere schon drei Jahre. Das äußere Erscheinungsbild verändert sich nicht. "Wir wollen weiterhin ein Berggasthaus betreiben", so Müller. Das Äscher-Erlebnis bleibt also erhalten.