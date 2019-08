von Uli Fricker

Wir treffen uns in der Werkstatt, und das passt. Diese drei Frauen aus Oberlauchringen wollen etwas umbauen und neu aufstellen. Der Organismus, an dem sie schrauben und drehen, ist die katholische Kirche. Karin Höhl, Ulrika Schirmaier und Gertrud Bernauer-Eckert sind in dieser Kirche großgeworden. Hier haben sie geheiratet, geweint, gebetet, ihre Kinder taufen lassen. Doch jetzt sehen sie die Zeit gekommen, um etwas zu ändern. Sie fordern Gleichberechtigung in der katholischen Kirche. Bisher eine Männerkirche.

Wunsch nach einer lebendigen Kirche

Oberlauchringen liegt im Kreis Waldshut. 7600 Einwohner und eine Moschee. Die meisten Bürger dort sind freilich katholisch. Karin Höhl und ihr Mann führen einen Steinmetzbetrieb. Man kann dort solide Küchenplatten, einen Grabstein oder Friedhofsschmuck erwerben. Im Betriebshof stapeln sich glänzende und matte Steinplatten, groß wie Garagentore. Quarzit, Marmor, Granit. Man kann hier ein Mausoleum bestellen für die Ewigkeit. Doch darum geht es nicht in unserem Gespräch. Die drei Frauen wollen eine lebendige Kirche, eine, die Zukunft hat und wieder mehr Menschen anzieht. Das ist aktuell und schon seit Jahren nicht der Fall. Mutter Kirche leidet, weil zu wenig Mütter in der Kirche etwas zu sagen haben.

Den Anstoß gaben engagierte Frauen aus Münster/Westfalen. Sie stellten die Initiative Maria 2.0 auf die Beine (siehe Infokasten am Ende des Artikels) – durchaus ein Maximalprogramm. Die Lauchringerinnen speckten es ab und griffen den Kernpunkt heraus: die Gleichberechtigung von Mann und Frau. „Im Grundgesetz ist das doch festgeschrieben. Warum verweigert das die Kirche?,“ fragt Bernauer-Eckert. „Die Lebenswirklichkeit hat sich verändert,“ bemerkt Schirmaier. Die Kirche der Kleriker habe das nur noch nicht registriert.

Frauen wollen nicht länger in den hinteren Reihe stehen

Schon nach wenigen Minuten wird deutlich: Dieses Trio kommt aus der Mitte der Gesellschaft. Sie haben zusammengerechnet acht Kinder. Sie arbeiten als Kauffrau, Sozialarbeiterin, Verwaltungsangestellte, Religionslehrerin. Sie lieben ihre katholische Kirche. Die wird zwar von Männern regiert mit einem Heiligen Vater an der Spitze. Doch „70 bis 80 Prozent der Arbeit tun wir Frauen“, sagt Bernauer-Eckert. Ein stattlicher Katalog an Tätigkeiten kommt zusammen, wenn die drei aufzählen. Sie wirken als Mesnerin, Kommunionhelferin im Gemeindeteam. Zwei sitzen im Pfarrgemeinderat von St. Verena.

Diese und andere Frauen wollen nicht länger in den hinteren Reihe stehen. Frauen und Männer sollten auch in der katholischen Kirche gleichgestellt werden, sagen sie. Den Hinweis auf das Kirchenrecht akzeptieren sie nicht mehr. „Das Kirchenrecht ist veränderbar“, sagt Ulrika Schirmaier. Es stammt aus dem vorigen Jahrhundert und blockiert statt diese zu entfesseln. Dass auch der Erzbischof in den Kategorien der Kanonistik denkt, macht die Sache nicht einfacher. Bisher fand er keine Zeit für die Aktivistinnen von St. Verena. Es gebe zu viele Initiativen, heißt es aus dem Ordinariat. Die Frauen finden diese Antwort dünn.

Gertrud Bernauer-Eckert (sitzend), Ulrika Schirmaier (links) und Karin Höhl wünschen sich eine lebendige Kirche, an der alle Gläubige gleichberechtigt Anteil haben können. Dazu braucht es die Abschaffung bestehender männerbündischer Machtstrukturen in der Kirche. | Bild: Fricker, Ulrich

Viel Resonanz und Unterstützung

Umso größer war die Resonanz vor Ort. Sie finden Unterstützer und Spender. Bundestagsabgeordnete wie Rita Schwarzelühr-Sutter (SPD) oder Felix Schreiner (CDU, evangelisch) stehen hinter ihnen. Annegret Kramp-Karrenbauer nahm sich eine Stunde Zeit für Maria vom Hochrhein. Auch Ortspfarrer Ulrich Sickinger findet die Aktion in Ordnung, auch wenn er die Petition nicht unterschrieb. Dafür setzten andere ihren Namen unter das Maria-Begehren. 5000 Signaturen sammelten sie und wollen sie dem Bischof übergeben – und nur ihm. Zudem wird ihr Anliegen in viele Gebetsrunden eingebracht; nur im nahen Weilheim bat der Pater, von dem Anliegen Abstand zu nehmen, es spalte die Gemeinde.

Es hagelt auch Kritik, die anzeigt, dass die Weihe von Frauen diese Glaubensgemeinschaft auf eine Probe stellen würde. Sie erhielten anonyme Schreiben, in denen sie auch als „Hexen“ beschimpft wurden. Karin Höhl nimmt das belustigt zur Kenntnis. Zumal ihr Mann, der Steinmetz, voll auf ihrer Seite steht. Er sagt, es sei hohe Zeit, dass die Kirche die Gleichberechtigung umsetzt. Oder, wie es Ulrika Schirmaier umschreibt: „Gott hat sich etwas dabei gedacht, als er Mann und Frau schuf.“

Aus einer ultra-orthodoxen Ecke werden die drei Frauen als Umstürzlerinnen verdächtigt. Das ist ziemlich daneben. Es sind tiefgläubige Christinnen, die voll im Leben stehen mit Kind und Kegel und Katechismus. Denen gaukelt man so schnell nichts vor.

Als das Erzbistum Freiburg seine „Pastoral 2030“ an die Öffentlichkeit brachte, wachten sie auf. In diesem Plan ist von Verwaltung und künftigen Riesengemeinden die Rede. Zu wenig, dachten sie, und beschlossen, etwas zu tun. Selbst ist die Frau, und im Dreierpack gilt das offenbar erst recht.

Maria 2.0 Maria 2.0 wurde im Frühjahr gegründet. Dabei geht es um den freien Zugang von Frauen zu allen kirchlichen Ämtern und damit die Weihe zur Priesterin. Der Pflichtzölibat soll fallen und der Missbrauch aufgeklärt werden. Die Online-Petition finden Sie unter: www.kirche-frauen-zukunft.de

