Nirgends liegen drei Städte so nah beieinander wie im „Tatort“-Haus in Baden-Baden. Hier sind Ludwigshafen, Stuttgart und Freiburg nur einige Schritte voneinander entfernt. Der SÜDKURIER nimmt Sie mit auf einen Rundgang hinter die Kulissen der Kult-Krimireihe in Bildern und Videos.

Bild: Graf, Svenja