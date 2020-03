von David Bäuerle und dpa

Das Rapper sich gegenseitig bedrohen, beleidigen oder sogar im Fadenkreuz bestimmter Clans sind, kommt immer mal wieder vor. Zuletzt geschehen bei Bushido, der beim Berliner Clanchef Arafat Abou-Chaker in Ungnade gefallen war, nachdem er sich von diesem losgelöst hatte. Daraufhin kündigten Rapperkollegen wie Capital Bra die Gefolgschaft. Die Grenzen zwischen leeren Sprüchen, die zum Gangsta-Rappern ein Stück weit dazugehören und zur Image-Pflege genutzt werden, und ernsthaften Drohungen verschwimmen immer wieder.

In diese Streitigkeiten in der zwielichtigen Parallelwelt von Rappern und Gangsta-Rappern und solche, die gerne welche wären, geriet nun der Berliner Comedian Shahak Shapira. Auslöser war ein Statement der Frau im Rahmen der Kampagne #unhatewomen der Frauenrechtsorganisation Terre des Femmes gegen frauenfeindliche Hassbotschaften in Raptexten.

Vom Helfer zur Zielscheibe

Darin verlinkte sie auch Fler, der bekannt für Provokationen aller Art ist. Der antwortete prompt und attackierte die Frau, wie diese in einer Instagram-Story zeigte. Dort hieß es: „ich kann ja mal Täter werden wenn du mir weiter auf die Eier gehst.“ Shapira berichtete von der mutmaßlichen Bedrohung auf Twitter und Instagram – und zog damit selbst den Zorn des Rappers auf sich.

Diese Nachrichten erhielt eine junge Frau von Rapper Fler auf Instagram, nachdem sie ihn mit frauenfeindlichen Rap-Texten in Verbindung brachte:

Shapira postete bei Twitter unter anderem einen Chatverlauf sowie eine Audiodatei, auf der wüste Drohungen des Rappers zu hören sein sollen. Der beleidigte Shapira reagierte daraufhin grob und kündigte bei Twitter an: „Ich werde kommen und dich holen.“

Polizei prüft Aussagen von Fler und hat eine Vermutung

In dem Streit zwischen den beiden mischte sich auch die Berliner Polizei ein. Die Beamten prüfen, ob die Äußerungen des Rappers strafrechtlich relevant sind, wie ein Sprecher sagte. Die Berliner Polizei äußerte zunächst die Vermutung, Fler wolle mit seinen Äußerungen sein neues Album promoten. „Hmm... Haben nur wir ein Déjà Vu, oder wird da tatsächlich bald wieder ein Album gedroppt?“, twitterte die Polizei. „Als „Fanboys müssen wir diese beleidigende aggro Ansage natürlich trotzdem zur strafrechtlichen Prüfung weiterleiten.“ Im vergangenen Herbst hatte Fler Berliner Polizisten bei einer Kontrolle als „Fanboys“ bezeichnet und damit für Aufsehen gesorgt.

Shapira will nun niemandem mehr helfen

Wurde auf Twitter und Instagram heftig von Rapper Fler angegriffen: Der Comedian und Autor Shahak Shapira. | Bild: Gregor Fischer, dpa

Shahak Shapira selbst zeigte sich geschockt angesichts der vielen negativen Reaktionen auf seine Posts, mit denen er lediglich den bedrohten Frauen helfen wollte. Auf Twitter veröffentlichte er einen Screenshot von ihm zugesendeten Nachrichten, in denen er von einer Nutzerin antisemitisch beleidigt wird. „Ich werde das nie wieder machen. Wenn ihr Probleme habt, geht zur Polizei und wenn die euch nicht helfen, kann ich es halt auch nicht“, schrieb er dazu. Unterstützung für Fler kam vom Online Rap-Magazin 16Bars, das offen in einem Artikel in Richtung Shapira fragte, „Wie sagen wir Dir nett, dass du die Fresse halten sollst?“. Das war selbst Bestseller Autorin Sybille Berg zu viel, die versuchte, das Magazin daran zu erinnern, um was es in der Diskussion überhaupt ging, nämlich um die junge Frau, die von Fler bedroht wurde.

Prügelei mit RTL-Kameramann

Zu einer weiteren Eskalation, dieses Mal in der Realität, kam es Anfang der Woche in Berlin. Nachdem ein RTL-Fernsehteam auf dem Ku‘damm versucht hatte, den Rapper zu dem Konflikt mit Shapira zu interviewen, schlug dieser den Kameramann, der laut Polizei Verletzungen an Kopf und Bein erlitt und ins Krankenhaus musste. Fler kritisierte bei Instagram: „Das sogenannte „spontane Interview“ war typisches „an den Pranger stellen der Boulevard-Presse“. Er habe vergeblich gebeten, ihn nicht zu filmen. Dass damit der Streit zwischen Fler und Shapira ein Ende gefunden hat, ist wohl nicht zu erwarten.