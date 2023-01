Genau genommen ist Eric Sindermann Schuld. Der 34-Jährige, ehemaliger Handballer, inzwischen zum Reality-TV-Star avanciert und frisch verliebt, schrieb zu einem kurzen Video auf Instagram einen eigentlich harmlosen Halbsatz, der es jedoch in sich haben könnte. „Auch ein verliebtes Paar“ betextete er die Aufnahme, die seinen Kumpel Patrick Romer (27) und die Influencerin Sabrina Mina (30) schunkelnd im „Hofbräu“ in Berlin zeigen.

Die Gerüchteküche begann umgehend zu brodeln, es folgten Schlagzeilen im Internet wie „Video heizt Liebesgerüchte um Skandal-Bauern an“ und „Was geht da bei Patrick Romer und Sabrina Mina?“. Tatsächlich hatte Sabrina Mina, die eine eigene Haarpflege-Serie hat und aus den Formaten „Temptation Island“ und „5 Senses For Love“ bekannt ist, schon im Dezember mit Videos für Aufregung gesorgt, die sie und Romer eng umschlungen tanzend in einem Club in Düsseldorf zeigten. Auf Instagram schwärmte sie damals: „die besten Party-Abende mit dir“.

Harmloser Flirt oder große Liebe?

Ist der Konstanzer Patrick Romer also wieder vergeben nach der Trennung von Antonia Hemmer (22), die er bei „Bauer sucht Frau“ kennengelernt hatte und mit der er mehr als zwei Jahre liiert war? Eine entsprechende Anfrage an sein Management blieb unbeantwortet. Ein kurzes Interview, das er während seines jüngsten Berlin-Aufenthalts in der „Bild“-Dschungelshow gab, legt jedoch die Vermutung nahe, dass es ein Flirt ist, mehr nicht.

Er sei glücklicher Single, so Romer gegenüber Moderatorin Janina Kirsch. Aber er tue, was ein Single eben so tue – daten, Leute kennenlernen. Auf Dauer wolle er schließlich nicht allein sein. Eine Frau mit Temperament, gern blond, das sei sein Typ. Gegenüber dem Portal „Promiflash“ betonte er, dass Mina und er sich seit einem Jahr kennen. „Eigentlich ist das nur Freundschaft“, er lasse sich aber alles offen.

Patrick Romer und Antonia Hemmer in Konstanz. Sie lernten sich 2020 in der RTL-Show „Bauer sucht Frau“ kennen. | Bild: Andreas Schuler

Die kurz nach der Trennung nicht ausgeschlossene Versöhnung mit Antonia Hemmer scheint jedenfalls vom Tisch zu sein – anders lässt sich das, was diese zuletzt von sich hören ließ, kaum zu interpretieren. Im Podcast „Lose Luder“ von Schauspielerin Désirée Nick (66) sprach sie unter anderem über die gemeinsame Zeit im „Sommerhaus der Stars“.

Romer habe verletzende Sätze gesagt – , sie habe sich „leider doch zu wenig verteidigt“. Dass sie sich nicht direkt nach der Show, die sie als Paar trotz vieler Streitereien gewannen, getrennt hat, erklärte sie im Nachhinein mit dem Song, den beide zuvor gemeinsam veröffentlicht hatten: „Da kannst du dich jetzt nicht einfach mal so schnell trennen.“

Antonia Hemmer ist auf Instagram als Influencerin erfolgreich. | Bild: Andreas Schuler

Nicks Idee, Romer auch in ihren Podcast einzuladen, stieß bei Hemmer auf offene Ohren: „Du musst wirklich ganz ganz böse sein. Du musst genauso zu ihm sein wie er zu mir im Sommerhaus!“ Einen Kuchen mit Abführmittel solle Nick backen. Auf deren Nachfrage – „Du willst den richtig leiden sehen?“ – kommt eine klare Antwort dazu: „Der soll richtig kotzen!“

Im ersten Interview nach der Trennung hatte Hemmer noch versöhnlich geklungen, verteidigte Romer sogar mitten im Shitstorm („Patrick war halt extrem angespannt.“) und schloss ein Liebes-Comeback nicht aus: „Vielleicht funkt es irgendwann wieder zwischen uns.“ Das sah damals auch Romer so: „Wir lieben uns weiter.“