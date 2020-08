Von Sängerin Nena bis Schauspieler Hugh Grant – etliche Promis feiern 2020 einen einschneidenden runden Geburtstag. Wer schon alles 60 Jahre als geworden ist und wer die große Party noch vor sich hat, lesen Sie hier.

Manchmal werden die Unterschiede schon früh sichtbar: Mit 40 wirkt manch einer schon arg vom Leben gezeichnet, während ein anderer im diffusen Licht an der Supermarktkasse durchaus noch nach dem Ausweis gefragt werden könnte.

Spätestens zum 60. Geburtstag werden die unterschiedlichen Lebenswege dann aber sichtbar und der Gratulation folgt im besten Fall ein „Du hast dich aber gut gehalten!“ und im schlimmsten Fall Schweigen. Vielleicht geht es dem einen oder anderen Prominenten auf unserer Liste auch so...

Bild: Soeren Stache / dpa

Seit 4. Februar ist Maren Gilzer 60. 22 Jahre nach dem Ende ihrer Zeit als „Glücksrad“-Buchstabenfee kennt man sie als Schauspielerin („In aller Freundschaft“) und Dschungelkönigin.

Bild: Lillian Suwanrumpha / AFP

Der britische Prinz Andrew konnte seinen Geburtstag am 19. Februar kaum genießen. Er ist in einen Missbrauchs-Skandal verwickelt und darf das Königshaus dauerhaft nicht mehr vertreten.

Bild: Armin Weigel / dpa

Gloria von Thurn und Taxis ist am 23. Februar 60 geworden. Sie sagt gern, was sie denkt – zum Beispiel glaubt sie, man erkenne in allem, was passiert, einen Fingerzeig Gottes.

Bild: Sven Hoppe / dpa

Der Schauspieler Hannes Jaenicke gehört seit dem 26. Februar zu den 60-Jährigen. Man kennt ihn nicht nur aus dem Fernsehen, sondern vor allem auch als aktiven Umweltschützer.

Bild: Jens Büttner / dpa

Sängerin Nena hat ihren runden Geburtstag am 24. März gefeiert. Ihr Geschenk an sich selbst: ein Song namens „Licht“. Die sechs Jahrzehnte sieht man der dreifachen Oma nicht an.

Bild: Rolf Vennenbernd / dpa

Axel Prahl fiel früh als guter Musiker auf, wurde aber Schauspieler. Seit dem 26. März ist er 60 – und macht eben beides. Bekannt ist er vor allem als Ermittler aus dem Münster-Tatort.

Bild: David Livingston / AFP

Wirklich wahr: Die Frau, die in „Dirty Dancing“ Baby war, ist auch seit dem 26. März schon 60. Der Erfolg von US-Schauspielerin Jennifer Grey ließ nach einer Nasenoperation nach.

Bild: Uwe Zucchi / dpa

Der Schauspieler Andreas Hoppe hatte am 1. Juni Grund zum Feiern. Auch nach seinem Abschied vom Tatort nach mehr als 20 Jahren ist er überzeugt: Das Beste kommt erst noch.

Bild: Frazer Harrison / AFP

Spaniens Hollywoodstar Antonio Banderas ist noch recht neu im Club – erst seit dem 10. August hatte der Ex-Mann von Schauspielerin Melanie Griffith Zeit, sich an die 60 zu gewöhnen.

Bild: Kirill Kudryavtsev / AFP

Die britische Sängerin Sarah Brightman ist am 14. August 60 geworden. Sie träumt weiter davon, als Touristin ins All zu fliegen – 2015 verschob sie ihren Flug auf unbestimmte Zeit.

Bild: Tobias Schwarz / AFP

Der britische Schauspieler Hugh Grant wird am 9. September mit Frau und Kindern feiern und vielleicht an die Zeit denken, in der er der unbestrittene König der romantischen Komödie war.

Bild: Daniel Bockwoldt / dpa

Der Schauspieler Harald Krassnitzer wird am 10. September 60. Der Tatort-Kommissar aus Österreich wurde dem TV-Publikum in den 90er-Jahren als „Der Bergdoktor“ bekannt.

Bild: Felix Hörhager / dpa

Es ist schwer zu glauben, aber wahr: Schlagersänger Patrick Lindner wird am 27. September 60. Zum Geburtstag wollte er eigentlich nach Australien reisen – daraus wird nichts.

Bild: Martin Bureau / AFP

Dass auch Action-Stars nicht jünger werden, ist bekannt. Jean-Claude Van Damme beweist es: Er wird am 18. Oktober 60 Jahre alt. Top in Form ist der Belgier aber selbstredend immer noch.

Bild: Thorsten Sienk / dpa

Kabarettist Dieter Nuhr fiel in jüngster Zeit immer mal wieder durch streitbare Aussagen auf. Vielleicht ist das so, wenn man bald 60 wird? Am 29. Oktober werden wir es vielleicht erfahren.

Bild: Patrick Seeger / dpa

Der Österreicher Andy Borg hat noch Zeit bis zum 2. November, dann ist er auch er 60. Bekannt ist der Schlagersänger und Moderator – eine echte Frohnatur – durch Hits wie „Adios Amor“.

Bild: Fadel Senna / AFP

Dass man der britischen Schauspielerin Tilda Swinton ihr Alter – am 5. November wird sie 60 – nicht ansieht, könnte an der Liebe liegen: Der Künstler Sandro Kopp ist 18 Jahre jünger als sie.

Bild: Gerald Matzka / dpa

Die Schauspielerin Katja Flint bereitet ihre Party für den 11. November vor. Das Multitalent – sie ist auch Autorin und Fotografin – war mit Heiner Lauterbach, Bernd Eichinger und Peter Handke liiert.

Bild: Angela Weiss / AFP

US-Schauspielerin Julianne Moore muss bis zum 3. Dezember auf ihre Party warten. Kein Problem für die Oscar-Preisträgerin – kämpft sie eben weiter gegen Hollywoods Jugendwahn.