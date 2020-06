Nach zwei unruhigen Wochen mit einem deftigen Intendantenstreit und internen Kontroversen meldet sich die Südwestdeutsche Philharmonie mit guten Nachrichten für ihr Publikum zurück: Ab dem 21. Juni soll es wieder Live-Auftritte des Orchesters geben, bis 24. Juli sind insgesamt 25 Veranstaltungen geplant. „Nach der coronabedingten Zwangspause freuen wir uns auf die persönliche Begegnung mit unserem Publikum“, erklärte Intendantin Insa Pijanka laut einer gestern veröffentlichten Pressemitteilung.

Kleinere Formate

Wegen der weiterhin geltenden strengen Hygienevorschriften wird es sich bei den Darbietungen um kleinere Formate handeln, etwa Soloauftritte oder kleine Kammerkonzerte. Als Konzertorte stehen das Steigenberger Inselhotel, das Palmenhaus auf der Mainau, der Innenhof des Neuwerks sowie der Garten des Rosgartenmuseums zur Verfügung. Dessen Direktor Tobias Engelsing spricht von einem „stimmungsvollen Signal gegen den allgemeinen ‚Corona-Blues‘, der sich gerade breit macht.“

Kultur Pijanka gegen Nix: In Konstanz ist ein heftiger Streit unter den Intendanten ausgebrochen Das könnte Sie auch interessieren

Die Südwestdeutsche Philharmonie hatte Mitte März wegen der Corona-Pandemie ihren Betrieb einstellen müssen. Der anschließende Umgang mit der Krise war zuletzt sowohl intern als auch im direkten Umfeld auf Kritik gestoßen (wir berichteten). „Für uns alle waren die letzten Wochen sehr schwierig“, erklärte Kulturbürgermeister Andreas Osner laut Mitteilung: „Weitreichende Entscheidungen, die stets in enger Abstimmung mit den Institutionen getroffen wurden, mussten beständig an die jeweilige aktuelle Lage angepasst werden. Planungssicherheit gab es in dieser Zeit nicht mehr.“

Fagottgruppe im Rosgartenmuseum

Das neue Programm sieht für den Start am Sonntag, 21. Juni, einen Auftritt der Fagottgruppe im Rosgartenmuseum vor. An den Sonntagen, 5. Juli und 19. Juli, gibt es an gleicher Stelle jeweils ein weiteres Konzert: zunächst interpretiert das „Miroir“-Holzbläserquintett Werke von Werke von Mozart, Dvorak, Ibert, Mendelssohn. Am Sonntag zwei Wochen darauf spielt dann das Circolo-Streichquartett Tango und Jazz. Alle Konzerte im Rosgartenmuseum finden jeweils um 15 Uhr statt.

Im Palmenhaus der Insel Mainau geht es am Donnerstag, 2. Juli, mit dem Holzbläsertrio „Trio d‘Anches“ los, es folgen weitere Auftritte von „Los Contrabandidos“ (9. Juli), erneut dem Circolo-Quartett (16. Juli) sowie der Bratschengruppe des Orchesters (23. Juli). Die Konzerte hier beginnen jeweils um 20 Uhr.

Kultur Stargeigerin Anne-Sophie Mutter hat eine Coronainfektion überstanden. Jetzt fordert sie: Weg vom leeren Kommerz! Das könnte Sie auch interessieren

Der Innenhof des Neuwerks wird erstmals am Freitag, 17. Juli, um 20 Uhr durch das Percussion-Trio & Streichquintett der Südwestdeutschen Philharmonie bespielt. Neben weiteren kammermusikalischen Darbietungen gibt es am 18. und 25. Juli auch halbstündige Konzerte für Kinder (jeweils um 15 und 16 Uhr).

Im Steigenberger Inselhotel wird das bereits in Freiburg und Stuttgart erfolgreich praktizierte Format „1:1 Concerts“ umgesetzt. Dabei handelt es sich um eine Art musikalisches Blind-Date – eine Anmeldung ist deshalb vorab erforderlich, entweder telefonisch oder per E-Mail. Karten für die einzelnen Konzerte sind über die jeweiligen Veranstaltungsorte erhältlich. Weitere Informationen gibt es unter: http://www.philharmonie-konstanz.de