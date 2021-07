Maler, Dichter, Gläubiger – der alemannische Glücksmensch wird 90 Jahre alt. Ein Porträt in neun kleinen Kapiteln

Violettes Hemd, Hosenträger, graue Bundfaltenhose. Bruno Epple empfängt den Besucher in seinem Wohnzimmer in seinem Haus in Wangen. Bücher, Bilder, polnische Volkskunst. Ein Tisch, um den sich schwere Ledermöbel gruppieren, der Rollator wird