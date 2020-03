von Patrick Heidmann, Sascha Rettig, Martin Schwickert, Tilmann P. Gangloff

Tipps für Montag, den 23. März:

Years and Years

Von heute bis ins Jahr 2034 begleitet die britische Miniserie vier erwachsene Geschwister und ihre Angehörigen in einer bemerkenswert zeitgemäßen Mischung aus apokalyptischer Dystopie und rührender Seifenoper. In der Themensetzung von Sexrobotern und Fleischersatz bis Flüchtlingskrise und Bankenkollaps selten subtil, aber ungemein kurzweilig und mit Emma Thompson als populistischer Polit-Quereinsteigerin.

Wo zu sehen?

Bei StarzPlay (als App oder Channel bei Amazon Prime/AppleTV u.a., 4,99€ im Monat).



Die Wahrheit

Eine junge Frau steht vor Gericht, weil sie ihren Liebhaber erschossen hat. Doch reicht als Motiv tatsächlich der „unmoralische Lebenswandel“, den die Staatsanwaltschaft zu erkennen meint? Henri-Georges Clouzot zeigte mit dieser Oscar-nominierten Mischung aus Justizkrimi und Moraldrama, dass Brigitte Bardot auch als ernsthafte Schauspielerin überzeugen kann. Auch nach 60 Jahren noch sehenswert!

Wo zu sehen?

Heute, 21.55 auf Arte.



Freud

Wer in dieser Serie des Österreichers Marvin Kren nach historischen Fakten zu Siegmund Freud und seiner Psychoanalyse sucht, wird nur bedingt fündig. Gruselige Mystery-Spannung mit reichlich Sex und Gewalt gibt‘s dafür umso mehr, als der junge Arzt erst einen Mörder sucht und bald in eine große Verschwörung verwickelt wird. Mit opulent ausgestatteten Bildern und dem sehenswerten Newcomer Robert Finster in der Hauptrolle.

Wo zu sehen?

Ab heute bei Netflix (ab 7,99 € im Monat für das gesamte Angebot).