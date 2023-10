Basel vor 24 Minuten Sorge wegen Nahostkonflikt: Basel verbietet Demos am Wochenende Hintergrund des Verbots ist die Verschärfung der Sicherheitslage im Gazastreifen. Die Kantonspolizei schätzt die Wahrscheinlichkeit für Verletzte und Schäden als groß ein.

Demonstrationen – wie hier in diesem Symbolbild 2018 – sind am Wochenende, 20. bis 22. Oktober, in Basel verboten. | Bild: Georgios Kefalas