Jetzt ist es gewiss: Bei der am 12. Juli am deutschen Rheinufer bei Waldshut treibenden Leiche handelt es sich tatsächlich um den vermissten Schwimmer (29), der am 9. Juli bei Rietheim (Kanton Aargau) untergegangen ist. Wie die Kantonspolizei aktuell berichtet.

Rückblick: Die Suche und der Leichenfund

Der Mann trieb am 9. Juli bei Rietheim im Bezirk Zurzach im Rhein ab und ging unter. Die Einsatzkräfte stellten die Suche wenig später ein. Drei Tage später bargen Feuerwehrleute am deutschen Rheinufer nahe des Campingplatzes bei Waldshut eine Leiche, die im Wasser trieb.

Die deutsche Polizei identifiziert die Leiche

Jetzt gibt die Kantonspolizei bekannt: „Die deutsche Polizei konnte die Leiche inzwischen identifizieren. Es handelt sich um den 29-jährigen Schwimmer, der am 9. Juli bei Rietheim abgetrieben worden war und trotz intensiver Suche vermisst blieb.“

Laut Angaben gehen Polizei und Staatsanwaltschaft von einem tragischen Badeunfall aus. (pm/neu)