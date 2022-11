Kreuzlingen vor 8 Stunden

E-Bike-Fahrerin bei Unfall im Kreisverkehr schwer verletzt

Eine 41-Jährige stößt am Kreisel bei der Löwen-/Nationalstrasse in Kreuzlingen mit ihrem Auto gegen die Fahrradfahrerin. Wer Schuld an dem Unfall ist, wird noch geklärt.