Ein 23-Jähriger ist am Montagnachmittag, 3. Juli, kurz nach 14.30 Uhr, auf der Hauptstraße zwischen Leuggern und Böttstein im Kanton Aargau mit seinem Auto mit voller Wucht frontal in einen Baum gekracht. Wie die Kantonspolizei berichtet, flog der Rettungshubschrauber den Mann ins Spital. Wie schwer er verletzt ist, ist derweil noch nicht bekannt.

Das Fahrzeug ist völlig demoliert

Kein schönes Bild, das sich den Einsatzkräften bot. Das Fahrzeug war vorne komplett eingedrückt. Als hätte der Baum eine Schneise in den Motorraum, bis fast zum Fahrer, gezogen.

In einer Rechtskurve passiert‘s

Der Kantonspolizei zufolge kam der Mann mit seinem Auto aus Leuggern und fuhr auf der Hauptstraße in Richtung Böttstein. In einer Rechtskurve kam er von der Fahrbahn ab, raste geradewegs über die Gegenfahrbahn in den Baum.

Die Feuerwehr muss ihn befreien

Der Aufprall war so heftig, dass der junge Mann in seinem Wagen eingeklemmt wurde. Einsatzkräfte der Feuerwehr Leuggern-Böttstein mussten ihn aus dem völlig demolierten Wagen befreien. Warum er von der Straße abkam, ist noch nicht geklärt. Die Kantonspolizei ermittelt. Die Staatsanwaltschaft eröffnete eine Untersuchung.

Die Hauptstraße war für vier Stunden komplett gesperrt. Die Feuerwehr leitete den Verkehr um.