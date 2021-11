von SK

Was war in der Schweiz und der Grenzregion los? Die aktuellen Meldungen finden Sie hier:

Schweiz/Lörrach: 33-Jährige reist unangemeldet mit 32.300 Euro

Bei einer Zollkontrolle am ersten Novemberwochenende ist den Beamten am Hauptzollamt Lörrach eine Frau aufgefallen, die mit dem Zug aus der Schweiz kam – und die unangemeldetes Bargeld in Höhe von rund 32.300 Euro und zwei Goldringe im Wert von 3.000 Euro bei sich gehabt haben soll. Wie das Hauptzollamt mitteilt, gab die in Polen wohnende Reisende an, dass die Ringe ein Geschenk eines Schweizer Freundes seien. Auch fragten die die Zollbeamten die 33-Jährige, ob sie Bargeld mit sich führe, was sie erst verneinte, dann angab, 8.000 Euro dabei zu haben. Doch: Die Beamten hätten festgestellt, dass sich um viel mehr, nämlich um 11.800 Euro handelte. Bei der anschließenden Kontrolle des Gepäcks fanden sie noch einmal Bargeld in Höhe von 750 Euro – und in einem Schuh weitere 19.700 Euro.

Gegen die Frau haben die Beamten nun ein Strafverfahren wegen versuchter Steuerhinterziehung der Ringe bei der Einfuhr und ein Ordnungswidrigsverfahren wegen des Verdachts der vorsätzlichen oder fahrlässigen Nichtanmeldung von Barmitteln eingeleitet.

Zürich: 73-jährige Deutsche mit vier Kilo Kokain am Flughafen erwischt

Ihre Rente wollte eine 73-jährige Deutsche aus dem Saarland offenbar mit einem Drogentransport von Südamerika nach Europa aufbessern. Doch am Montag klickten beim Umsteigen am Flughafen Zürich die Handschellen.

Hier lesen Sie die vollständige Geschichte.

Wängi/Thurgau: 57-Jähriger fährt gegen Straßenlaterne

Ein 57-jähriger Autofahrer ist im Kanton Thurgau bei einem Unfall gegen eine Straßenlaterne gefahren. Wie die Kantonspolizei mitteilt, sei er kurz nach 20 Uhr Richtung Wängi unterwegs gewesen, als er einem entgegenkommenden Auto ausweichen musste. Dabei stieß er gegen die Straßenlaterne. Verletzt worden sei niemand.

Beim Unfall wurde niemand verletzt | Bild: Kantonspolizei Thurgau

Den Schaden schätzt die Polizei auf mehrere tausend Franken.

Spreitenbach/Aargau: Vor der Polizei geflüchtet und Unfall gebaut

Bei einer Verkehrskontrolle ist eine Autofahrerin in der Nacht auf Montag in Spreitenbach im Kanton Aargau den Polizisten davongefahren. Ihre Flucht endete im Zusammenstoß mit einem Baum. Wie die Kantonspolizei Aargau mitteilt, sei ihr Wagen um 3.30 Uhr aufgefallen. Denn: Die Fahrerin schien beim Anblick der Polizei gewendet zu haben. Als die Polizisten dem Wagen gefolgt seien, verloren sie die Fahrerin zunächst aus den Augen, fanden den Wagen aber wenig später gegen einen Baum geprallt auf der Poststraße in Spreitenbach. Verletzt worden sei niemand.

Mülheim/Thurgau: Stromausfall nach Zusammenstoß mit Elektroverteilkasten

Bei einem Unfall in Mülheim im Kanton Thurgau ist am Dienstag ein Lastwagen gegen einen Elektroverteilerkasten geprallt. Wie die Kantonspolizei mitteilt, hatten einige Haushalte deshalb kurzfristig keinen Strom.

Der Fahrer wurde beim Unfall verletzt. | Bild: Kantonspolizei Thurgau

Der 49-jährige Lastwagenfahrer habe bei der Ausfahrt aus einem Kreisel die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und stieß mit dem Elektroverteilkasten zusammen. Er sei verletzt worden und musste in ein Krankenhaus gebracht werden, meldet die Polizei. Der Elektroverteilkasten geriet nach dem Zusammenstoß in Brand und habe von der Feuerwehr Mühlheim gelöscht werden müssen. Den Schaden schätzt die Polizei auf mehrere zehntausend Franken.

Kreuzlingen: Drei Brände innerhalb einer Nacht

In der Nacht zum Dienstag, 16. November, hat es in Kreuzlingen gleich drei Mal gebrannt: in der Löwenstrasse, der Weinstrasse und der Bleichestrasse. Wie die Kantonspolizei Thurgau in einer Pressemitteilung bekannt gibt, geht sie von Brandstiftung aus und hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Hier lesen Sie die vollständige Meldung.

Das waren die wichtigsten Meldungen am Dienstag, 16. November:

St. Gallen: Drei Einbrüche zwischen Sonntag und Montag

Die Kantonspolizei in St. Gallen meldet einige Einbrüche, die sich am Montag und Sonntag ereignet haben. So seien am Montag in der Zeit zwischen 14 und 20 Uhr unbekannte Täter durch ein Fenster in ein Einfamilienhaus in der Gemeinde Häggenschwil eingebrochen und hätten aus einem Kleintresor Wertgegenstände im Betrag von mehr als zehntausend Franken gestohlen.

Auch hätten sich Unbekannte zwischen Sonntag und Montag in ein Geschäft in St. Gallen eingeschlichen und Bargeld im Betrag von mehreren hundert Franken aus der Ladenkasse sowie eine Flasche Limoncello gestohlen. Zudem meldet die Kantonspolizei einen Einbruch in einem St. Galler Restaurant an der Buchentalstrasse. Hier sei zwischen Sonntag und Montag eine Kasse gestohlen worden und ein Schaden an der Tür von rund 300 Franken entstanden.

St.Fiden/Zürich: Auto streift Lastwagen – Fahrerin fahrunfähig

Auf der Autobahneinfahrt St. Fiden, Fahrtrichtung Zürich, sind am Montagmittag ein Auto und ein Sattelschlepper aufeinandergeprallt. Wie die Kantonspolizei St. Gallen mitteilt, wurde eine 60-jährige Autofahrerin dabei als fahrunfähig eingestuft.

Sie habe beim Wechseln von der Beschleunigungsspur auf die Normalspur den Vortritt missachtet und so einen Unfall zwischen ihrem Auto und einem Sattelschlepper verursacht. Die 60-jährige Fahrerin musste sowohl eine Blut- und Urinprobe als auch ihren Führerschein abgeben. Den Schaden an den Fahrzeugen schätzt die Polizei auf rund 13000 Franken.

Schaffhausen: Zusammenstoß dreier Fahrzeuge

Auf der Nationalstraße A4 von Herblingen Richtung Winterthur ist es Montagabend zu einem Unfall gekommen. Wie die Schaffhauser Polizei mitteilt, bemerkte ein 60-jähriger Fahrer zu spät, dass das Fahrzeug vor ihm abbremste und stieß mit dem Wagen zusammen.

Durch die Wucht des Aufpralls sei, laut Polizei, auch der vordere Wagen mit einem anderen Fahrzeug zusammengestoßen. Eine 18-jährige Fahrerin musste infolge zur Untersuchung mit dem Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden.

Aargau/Oberkulm: Falscher Polizist festgenommen

Die Polizei Aargau hat am Montag einen mutmaßlichen Angehörigen einer Bande von Telefonbetrügern festgenommen. Mit der Masche des falschen Polizisten hatte diese versucht, eine Seniorin zu betrügen, meldet die Regionalpolizei Aargau-Süd.

Einbrecher seien in der Nähe und trachteten nach ihrem Vermögen, habe eine Stimme am Telefon erklärt. Um ihr Geld zu schützen, müsse die Seniorin das Geld der Polizei geben, habe ein Mann gesagt, der vorgab, ein Angehöriger der Kantonspolizei zu sein.

Den Anruf erhielt die Seniorin aus Oberkulm am Montagmittag, 15. November. Doch: Die Frau durchschaute den Schwindel, ließ den Betrüger im Glauben, dass sie darauf eingehe, und verständigte die Regionalpolizei. Zwei zivile Fahnder, die daraufhin bereitstanden, hätten den falschen Polzisten dann festgenommen.

Das waren die wichtigsten Meldungen am Montag, 15. November:

Stein am Rhein: 37-Jähriger verliert Kontrolle über sein Auto und landet im Garten eines Einfamilienhauses

Am frühen Sonntagmorgen ist ein 37-jähriger Autofahrer in Stein am Rhein bei einem Unfall im Garten eines Einfamilienhauses gelandet. Wie die Schaffhauser Polizei mitteilt, habe der Fahrer auf der Kaltenbacherstrasse die Kontrolle über sein Auto verloren, sei durch einen Garten gefahren, gegen eine Mauer gestoßen und schließlich im Garten eines Einfamilienhauses gelandet.

Verletzt worden sei bei dem Unfall niemand, meldet die Polizei. Das Fahrzeug musste mit einem Totalschaden von einer Bergungsfirma abtransportiert werden. Der Fahrer war alkoholisiert vom Unfallort geflüchtet, konnte von den Beamten aber Zuhause angetroffen worden. Die genauen Umstände des Unfalls werden noch untersucht.

Basel/Deutschland: Besuchsreise endet in Justizvollzugsanstalt

Ein 24-Jähriger, der in Deutschland mit Haftbefehl gesucht wurde, ist am Samstagnachmittag im Badischen Bahnhof in Basel von der deutschen Bundespolizei und der Eidgenössischen Zollverwaltung kontrolliert worden – und sitzt nun in Untersuchungshaft.

Wie die Bundespolizei mitteilt, war der 24-Jährige mehrere Wochen bei seiner Familie in der Schweiz zu Besuch. Weil er bei der Kontrolle keine Identitätspapiere vorlegen konnte, sei seine Identität anhand der Fingerabdrücke überprüft worden. Dabei habe sich herausgestellt, dass der 24-Jährige in Deutschland mit Haftbefehl gesucht wurde. Wegen des Vorwurfs der gefährlichen Körperverletzung war er von einem Gericht Anfang des Jahres geladen worden, blieb aber der Verhandlung fern.

Der Mann sei durch die Bundespolizei einem Haftrichter vorgeführt worden und sitze jetzt in einer Justizvollzugsanstalt in Untersuchungshaft, wo er auf seine Gerichtsverhandlung wartet, meldet die Bundespolizei.

Bottighofen/Kreuzlingen: Eine Vermieterin aus Bottighofen soll ihre Mieterin getötet und deren Leichnam zerstückelt haben

Das Zusammenleben war friedlich, bis eine 63-jährige Mieterin in Bottighofen nahe Kreuzlingen in Frührente ging und plötzlich weniger Geld zur Verfügung hatte. Beschimpfungen und Streitigkeiten endeten in einer Tragödie.

In diesem Haus in Bottighofen soll sich die Tragödie abgespielt haben. | Bild: Donato Caspari

Nun hat die Staatsanwaltschaft Kreuzlingen Anklage wegen vorsätzlicher Tötung und Störung des Totenfriedens gegen die 55-jährige Vermieterin erhoben. Ihr drohen 18 Jahre Gefängnis und 15 Jahre Landesverweis.

Hier lesen Sie die vollständige Geschichte.

Amriswil/Thurgau: Schnitt- und Stichverletzungen nach Auseinandersetzung

Bei einer Auseinandersetzung in Radolfzells Partnerstadt Amriswil im Kanton Thurgau sind am Sonntag zwei Männer schwer verletzt worden. Wie die Kantonspolizei Thurgau mitteilt, sei es in einem Mehrfamilienhaus zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern im Alter von 28 Jahren und 29 Jahren gekommen. Die Männer erlitten dabei Schnitt- und Stichverletzungen und mussten durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden.

Sie wurden laut Polizei vorläufig festgenommen. Der genaue Hergang der Auseinandersetzung ist Gegenstand weiterer Ermittlungen. Die Staatsanwaltschaft hat eine Strafuntersuchung eröffnet.