Eishockey Nur für Abonnenten vor 13 Stunden

„Wir spielen schneller“ – Saison-Interview mit Wild Wings-Trainer Niklas Sundblad

Nach wochenlanger Ungewissheit startet die Deutsche Eishockey-Liga am Donnerstag mit dem rheinischen Derby Köln gegen Düsseldorf in die Saison. Für die Wild Wings wird es am Sonntag in Ingolstadt ernst. Im SÜDKURIER-Interview spricht Schwenningens Chefcoach Niklas Sundblad über seine Mannschaft und Ziele.