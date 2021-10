Wild Wings stecken in der Krise. Schwenninger planen Nachverpflichtung

Eishockey: Der leichte Aufwärtstrend der Wild Wings ist schon wieder Geschichte. Am vergangenen Wochenende gab es zwei Niederlagen, null Punkte und die „rote Laterne“ hängt auch weiterhin in Schwenningen. Nun will der Klub reagieren.Die