Heftige Niederlage für die Wild Wings

Die Schwenninger Wild Wings können einfach nicht gewinnen. Nach einer immerhin engagierten Leistung unterlagen sie am Freitagabend den Haien in Köln am Ende etwas zu hoch mit 1:5 (0:2, 1:1, 0:2).