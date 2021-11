Eishockey vor 6 Stunden

Die Schwenninger Wild Wings dürfen in Düsseldorf jubeln

Die Wild Wings gewinnen in der DEL gegen die Düsseldorf EG mit 3:2. Das neue SERC-Trainer-Duo Christof Kreutzer und Steffen Ziesche feiern damit gleich in der ersten Partie an der Bande den ersten Erfolg.