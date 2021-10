Schwenninger gastieren am Freitag in Köln. Am Sonntag Heimspiel gegen Iserlohn

Eishockey: Die Schwenninger Wild Wings haben zwei richtig schwere Aufgaben vor der Brust. Am Freitagabend (19:30 Uhr) geht es in Köln gegen die Haie, am Sonntag (16:30 Uhr) kommen die Iserlohn Roosters in die Helios-Arena. Einen Neuzugang werden die