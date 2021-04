Schwenningens Stürmer erleidet beim Auswärtsspiel in Krefeld erneut eine schwere Knieverletzung

Eishockey: Riesenpech für Darin Olver: Kaum hatte der Stürmer der Wild Wings seine mehrwöchige Bänderverletzung am rechten Knie überwunden, erwischte es den 36-Jährigen nun am anderen Knie. Der Kanadier mit deutschem Pass erlitt am vergangenen