Schwenninger DEL-Klub weiter im Aufwärtstrend. Am Dienstag zu Gast in Wolfsburg

Eishockey: Der Aufwärtstrend der Wild Wings ist in den vergangenen Spielen unverkennbar und sollte möglichst am Dienstagabend in Wolfsburg bestätigt werden. Die gleiche Mannschaft, die am Sonntag mit 5:2 gegen Iserlohn gewann, ist am Montagvormittag