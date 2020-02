Wild Wings vor 16 Stunden

„Das macht mich sehr stolz“

Nach 249 Spielen für die Schwenninger Wild Wings hat man sich eine Verabschiedung mehr als verdient. Und so kehrt Simon Danner, der mittlerweile in der DEL2 für Freiburg spielt, am Donnerstag zum Heimspiel der Wild Wings gegen Wolfsburg (19:30 Uhr) noch einmal in die Helios Arena zurück. Was dem ehemaligen Kapitän diese Rückkehr bedeutet und welche Erinnerungen er mitgenommen hat, erzählt er im SÜDKURIER-Interview.