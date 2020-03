Wild Wings 30. März 2020, 18:57 Uhr

„Das ist schon etwas respektlos.“ Interview mit Torhüter Dustin Strahlmeier

In den vergangenen vier Jahren war Dustin Strahlmeier nicht nur die sportliche Lebensversicherung der Wild Wings in der Deutschen Eishockey Liga, sondern auch das Aushängeschild der Schwenninger. Nun bricht der Torhüter seine Zelte am Neckarursprung ab und schließt sich den Grizzlys Wolfsburg an. Im Interview mit dem SÜDKURIER zieht der 27-Jährige Bilanz.