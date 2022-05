Frauenfußball vor 15 Stunden

SV Niederhof macht den ersten Schritt in die Verbandsliga zu Hause

Fußballerinnen treffen in der Relegation am Samstag, 14.45 Uhr, in Niederhof auf die SG Ebnet. Rückspieltermin ist noch nicht fix, aber frühestens am Fronleichnamtag