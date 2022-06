Fußball: Zum Abschied der Trainer Markus „Nordi“ Fehrenbacher und Axel Mutter setzt sich das Team in der Relegation gegen den FC Erzingen II durch

Fußball, Aufstieg zur Kreisliga A: – Die SG Höchenschwand/Häusern spielt künftig wieder in der Kreisliga A. Sieben Jahre nach dem Abstieg ist das Dorf am Himmel mit seinem nördlichen Nachbarn wieder in der zweithöchsten Spielklasse des Bezirks