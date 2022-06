Juniorenfußball vor 5 Stunden

Nachwuchs des Bezirks Hochrhein hat noch immer Lust auf Fußball

Juniorenfußball: Trotz Corona ist die Zahl der Mannschaften im Bezirk leicht gestiegen. JFV Region Rheinfelden richtet am Freitag den Bezirksjugendtag in der Scheffelhalle in Herten aus.