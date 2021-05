Regionalsport Hochrhein Nur für Abonnenten vor 19 Stunden

Fußballbezirk Hochrhein plant den Start in die Saison 2021/22 am 31. Juli mit Pokalspielen

Ausschuss veröffentlicht den Entwurf seines Rahmenterminkalenders unter Vorbehalt. Bezirksliga beginnt am 7./8. August. Die drei Kreisligen nehmen Spielbetrieb am 21./22. August auf. Am 13. Dezember beginnt die Winterpause bis 5. März. Saisonfinale ist am 11./12. Juni 2022 vorgesehen