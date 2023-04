Fußball vor 2 Stunden

FC Tiengen 08 und VfB Waldshut machen das städtische Traumfinale um den Bezirkspokal perfekt

Fußball-Bezirkspokal: FC Tiengen 08 siegt mit 5:1 beim VfR Bad Bellingen. VfB Waldshut erlebt in der Nachspielzeit einen 3:2-Krimi gegen den FC Wittlingen. Endspiel am 18. Mai in Wallbach