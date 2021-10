Fußball-Kreisliga A vor 16 Stunden

FC 08 Bad Säckingen kommt langsam in die Gänge

Fußball-Kreisliga A: In der Ost-Staffel siegt der FC 08 Bad Säckingen beim SV Rheintal mit 3:1. SV BW Murg baut Tabellenführung dank eines 7:1-Kantersiegs gegen den SV Albbruck aus. FC Weizen holt einen Punkt gegen die Spvgg. Wutöschingen. Aufwärtstrend des SC Lauchringen hält an. In der West-Staffel rettet Spitzenreiter FSV Rheinfelden II einen Punkt im Derby gegen den SV Eichsel. FV Degerfelden ist beim 1:7 gegen den TuS Stetten chancenlos.