Juniorenfußball vor 5 Stunden

Bezirksjugendwart Harald Fengler kündigt seinen Abschied für Februar 2023 an

Funktionär aus Albbruck will sich nach 25 Jahren aus dem Jugendausschuss des Bezirks Hochrhein zurück ziehen. Mahnende Worte an die Vereine im Umgang mit den jungen Schiedsrichtern beim Bezirksjugendtag in Herten