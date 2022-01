Fußball vor 20 Stunden

Anton Weis vom FSV Rheinfelden ist noch lange kein Fußball-Rentner

Fußball: Anton Weis ist von seinem Freund und Trainer Sascha Rueb überredet worden, noch einige Zeit in der Reserve dranzuhängen. Mit zwölf Saisontoren bisher hat er den FSV Rheinfelden II an die Spitze der Kreisliga A, West geschossen. In der „Ersten“ will der Ex-Spielertrainer höchstens noch aushelfen.