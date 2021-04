Regionalsport Hochrhein Nur für Abonnenten vor 9 Stunden

Am 1. Mai vor genau 50 Jahren gelang dem SV 08 Laufenburg mit dem 6:2-Sieg beim VfB Waldshut der Sprung in eine neue Zeitrechnung

Der heutige Fußball-Landesligist sicherte sich vor einem halben Jahrhundert erstmals den Aufstieg in den überregionalen Fußball. 1000 Fans bejubeln am den Triumph. Chronist Jürgen Rudigier erinnert an das historische Spiel und lässt Zeitzeugen zu Wort kommen