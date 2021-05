Radsport Nur für Abonnenten 24. Mai 2021, 18:33 Uhr

Hochklassige Rückkehr zum Wettkampfsport auf der Radrennbahn

Bahnradfahrer aus 20 Nationen waren auf der Radrennbahn in Singen am Start. Für Domenic Weinstein war es vor allem toller Test für die Olympischen Spiele in Tokio.