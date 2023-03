Fußball vor 2 Stunden

Gefährlicher Gast auf dem Bodanrück: SG Dettingen-Dingelsdorf empfängt das Schlusslicht

SG Dettingen-Dingelsdorf trifft am Samstag in der Fußball-Landesliga auf den FV Walbertsweiler-Rengetsweiler. Die Gäste kommen mit Rückenwind an den Bodensee, die SG musste zuletzt gegen F.A.L. eine Klatsche hinnehmen.