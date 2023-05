Fußball-Landesliga vor 23 Stunden

Gallmann pokert bei der Aufstellung – Bad Dürrheim erstmals mit De Rosa an der Seitenlinie

Die DJK Donaueschingen empfängt den Hegauer FV und will den Platz an der Spitze festigen. Der FC Bad Dürrheim reist zum VfR Stockach und unter dem neuen Trainer könnte es einige Überraschung in der Startelf geben.