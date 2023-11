FC Königsfeld - Hegauer FV vor 50 Minuten

FC Königsfeld muss sich mit dem Hegauer FV 2:3 geschlagen geben – mit Videos!

Blitzstart! Das erste Tor für den Hegauer FV direkt in der ersten Minute. In der zweite Halbzeit konnte der FC Königsfeld zwar ausgleichen, aber der Hegauer FV ging direkt wieder in Führung und siegte am Ende mit 3:2.