Fußball 09. April 2023, 01:51 Uhr

Das Spiel der Woche! Der Hegauer FV muss sich dem VfR Stockach 09 geschlagen geben

Gespielt, geschnitten, kommentiert – wir waren am Wochenende beim Hegauer FV in der Landesliga-Staffel 3, wo der VfR Stockach 09 antreten musste. Am Ende konnten die Gäste souverän mit 4:1 gewinnen.