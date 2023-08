SG Marbach/Rietheim - SG Kirchen-Hausen 27. August 2023, 18:23 Uhr

SG Marbach/Rietheim gibt Zwei-Tore-Führung gegen die SG Kirchen-Hausen aus der Hand

Die Gastgeber gingen in der ersten Hälfte in Führung, nach der Pause verkürzten die Gäste. Am Ende trennten sich die SG Marbach/Rietheim und Kirchen-Hausen mit 2:2.