Fußball-Bezirksliga: Zum zweiten Mal in Folge setzte sich der FC Pfaffenweiler auswärts mit einem 5:0-Erfolg durch. Am 1. November in Bräunlingen, am Sonntag in Löffingen. Hinzu kommt das 3:0 gegen die SG Dauchingen/Weilersbach, was unterm Strich